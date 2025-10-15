Actualizado:
Dom, 12/10/2025 - 18:00
Argentina Sub 20 vs Colombia sub 20: partido en vivo por la fecha Semi-finals de Mundial Sub 20 2025
Argentina Sub 20 se enfrenta a Colombia sub 20, en Mundial Sub 20 2025
Argentina Sub 20 se enfrenta a Colombia sub 20 por Mundial Sub 20 2025 este 15 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Argentina Sub 20 vs Colombia sub 20: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2