Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 20:00
Colombia sub 20 vs Francia Sub 20: partido en vivo por la fecha 3rd Place Final de Mundial Sub 20 2025
Colombia sub 20 se enfrenta a Francia Sub 20, en Mundial Sub 20 2025
Colombia sub 20 se enfrenta a Francia Sub 20 por Mundial Sub 20 2025 este 18 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Colombia sub 20 vs Francia Sub 20: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2