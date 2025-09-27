Cargando contenido

Korea Rep. vs Ukraine
Mundial Sub 20 2025
Mié, 24/09/2025 - 15:00

Corea del Sur Sub 20 vs Ucrania Sub 20: partido en vivo por la fecha 1 de Mundial Sub 20 2025

Corea del Sur Sub 20 se enfrenta a Ucrania Sub 20, en Mundial Sub 20 2025

Corea del Sur Sub 20 se enfrenta a Ucrania Sub 20 por Mundial Sub 20 2025 este 27 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Corea del Sur Sub 20 vs Ucrania Sub 20: número de goles marcados y partidos jugados

