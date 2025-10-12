Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
USA vs Morocco
Mundial Sub 20 2025
Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 20:00

Estados Unidos Sub 20 vs Morocco: partido en vivo por la fecha Quarter-finals de Mundial Sub 20 2025

Estados Unidos Sub 20 se enfrenta a Morocco, en Mundial Sub 20 2025

Estados Unidos Sub 20 se enfrenta a Morocco por Mundial Sub 20 2025 este 12 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Estados Unidos Sub 20 vs Morocco: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Futbol

Estados Unidos Sub 20

Imagen

Morocco

Imagen

Mundial sub 20

Cargando más contenidos

Fin del contenido