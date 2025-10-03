Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 15:00
Panamá Sub 20 vs Corea del Sur Sub 20: partido en vivo por la fecha 3 de Mundial Sub 20 2025
Panamá Sub 20 se enfrenta a Corea del Sur Sub 20, en Mundial Sub 20 2025
Panamá Sub 20 se enfrenta a Corea del Sur Sub 20 por Mundial Sub 20 2025 este 03 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Panamá Sub 20 vs Corea del Sur Sub 20: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2