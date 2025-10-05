Cargando contenido

South Africa vs USA
Mundial Sub 20 2025
Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 15:00

Sudáfrica Sub 20 vs Estados Unidos Sub 20: partido en vivo por la fecha 3 de Mundial Sub 20 2025

Sudáfrica Sub 20 se enfrenta a Estados Unidos Sub 20, en Mundial Sub 20 2025

Sudáfrica Sub 20 se enfrenta a Estados Unidos Sub 20 por Mundial Sub 20 2025 este 05 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Sudáfrica Sub 20 vs Estados Unidos Sub 20: número de goles marcados y partidos jugados

