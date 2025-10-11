Llegó la hora definitiva para las aspiraciones de la Selección Colombia y de César Torres que buscan la manera de sellar la clasificación para la semifinal, emulando lo hecho en 2003 cuando llegaron a dicha instancia y terminaron la experiencia mundialista como terceros superando a Argentina en el partido del podio.

Colombia y España se vuelven a ver las caras en el Mundial Sub-20 después de que los españoles se salieran con la suya hace 22 años, justamente en ese partido de semifinales con el agónico gol de penal de Andrés Iniesta que le dio la clasificación a los ibéricos a la final. Brasil fue la campeona de ese torneo superando a los europeos.

La Selección Colombia llegó a esta instancia invicta, producto de dos victorias y dos empates. Los dirigidos por César Torres sufren bastante en el sector defensivo, y para este partido no podrán contar nada más ni nada menos que con Simón García que recibió la segunda tarjeta amarilla y deberá pagar una fecha de sanción.

Por su parte, España afronta los cuartos de final con dos victorias, un empate y una derrota. En sus filas está Pablo García que metió al seleccionado a esta instancia e Iker Bravo, uno de los grandes referentes.

César Torres le ha dado toda la confianza a Neiser Villarreal que no venía jugando regularmente durante este 2025, pero lo potencializó con el doblete que marcó ante Sudáfrica para sellar la clasificación para los cuartos de final.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ESPAÑA VS COLOMBIA POR LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-20 ESTE SÁBADO 11 DE OCTUBRE

El partido entre España vs Colombia de los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se jugará en el Estadio Fiscal de Talca, Chile se podrá ver a partir de las 3 de la tarde en hora colombiana. El juego tendrá señal de televisión por el Canal RCN y podrá seguirlo por el YouTube de Deportes RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ESPAÑA VS COLOMBIA

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.