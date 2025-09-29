Estados Unidos, líder con creces: tabla de posiciones del Mundial Sub 20 tras fecha 1

Este lunes 29 de septiembre terminó la primera fecha del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. La selección local tuvo su debut el sábado y lo hizo con buenas sensaciones en una importante victoria. Además, las selecciones sudamericanas hicieron sus respectivos estrenos e ilusionaron, más allá del empate de Brasil que fue la única que no pudo ganar.

Vea también: Colombia vs Arabia en el Mundial sub 20: resumen y goles

Colombia, Paraguay, Chile y Argentina pasaron sus primeras pruebas con victorias. Brasil se quedó con un punto igualando con México en un duro encuentro en el que estuvieron rozando el triunfo, pero a falta de cinco minutos los mexicanos pusieron la paridad.

El sábado 27 se abrió la Copa del Mundo con los partidos entre Corea del Sur vs Ucrania, Japón vs Egipto, Chile vs Nueva Zelanda y Paraguay vs Panamá. En este arranque no hubo partidos empatados y hubo triunfos, en su mayoría, por lo justo de las selecciones que sumaron los primeros tres puntos.

Por su parte, el día siguiente fue el turno para Brasil que lidió con un duro rival como lo es México en un empate. Este fue el único reparto de unidades durante la primera jornada. Italia enfrentó a Australia, Argentina superó a Cuba y Marruecos dio la gran sorpresa venciendo a España.

Finalmente, este lunes terminaron las emociones de la primera fecha del Mundial Sub-20 con partidos a primera hora entre Noruega y Nigeria en un partido lleno de polémicas y que se resolvió desde el punto penal, Francia lidió con Sudáfrica, y a segundo turno, Colombia tuvo que verse las caras con Arabia Saudita, mientras que Estados Unidos aplastó a Nueva Caledonia.

RESULTADOS EN LA PRIMERA FECHA DEL MUNDIAL SUB-20 Y TABLA DE POSICIONES

Grupo A:

Japón 2-0 Egipto

Chile 2-1 Nueva Zelanda

1. Japón | 3 puntos | +2 DG

2. Chile | 3 puntos | +1 DG

3. Nueva Zelanda | 0 puntos | -1 DG

4. Egipto | 0 puntos | -2 DG

Grupo B

Le puede interesar: Mundial Sub 20: Colombia y Noruega ganaron con lo justo, Estados Unidos aplastó

Corea del Sur 1-2 Ucrania

Paraguay 3-2 Panamá

1. Paraguay | 3 puntos | +1 DG

2. Ucrania | 3 puntos | +1 DG

3. Panamá | 0 puntos | -1 DG

4. Corea del Sur | 0 puntos | -1 DG

Grupo C

Marruecos 2-0 España

Brasil 2-2 México

1. Marruecos | 3 puntos | +2 DG

2. México | 1 punto | 0 DG

3. Brasil | 1 punto | 0 DG

4. España | 0 puntos | -2 DG

Grupo D

Italia 1-0 Australia

Cuba 1-3 Argentina

1. Argentina | 3 puntos | +2 DG

2. Italia | 3 puntos | +1 DG

3. Australia | 0 puntos | -1 DG

4. Cuba | 0 puntos | -2 DG

Grupo E

Lea también: Colombia por el tiquete a octavos: fecha y próximo partido en el Mundial Sub 20

Francia 2-1 Sudáfrica

Estados Unidos 9-1 Nueva Caledonia

1. Estados Unidos | 3 puntos | +8 DG

2. Francia | 3 puntos | +1 DG

3. Sudáfrica | 0 puntos | -1 DG

4. Nueva Caledonia | 0 puntos | -8 DG

Grupo F

Noruega 1-0 Nigeria

Colombia 1-0 Arabia Saudita

1. Colombia | 3 puntos | +1 DG

2. Noruega | 3 puntos | +1 DG

3. Arabia Saudita | 0 puntos | -1 DG

4. Nigeria | 0 puntos | -1 DG