Jue, 02/10/2025 - 11:27
Estados Unidos vs Francia EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 20
Estados Unidos y Francia se miden en la segunda fecha del Mundial sub 20 por el grupo E.
La selección estadounidense viene de lograr una histórica goleada 9-1 sobre Nueva Caledonia y se prepara para recibir a la selección francesa que se impuso por 2-1 a la selección sudafricana en un partido muy parejo. Ambos equipos se ponen en la parte alta de su grupo y buscan una victoria que los clasifique directamente para la siguiente ronda. Se espera que Estados Unidos sea la más insistente ya que les queda Sudáfrica en la última fecha mientras que a Francia le restaría la selección de Nueva Caledonia.
Estados Unidos Sub 20 llega al choque con buen impulso tras su contundente victoria 9-1 ante Nueva Caledonia en su primer partido del grupo. Ese resultado demuestra que tienen un ataque poderoso, buena profundidad y confianza ofensiva; ahora enfrentan un reto mayor contra Francia, por lo que será fundamental mantener el control del ritmo de juego, presionar alto y evitar errores defensivos que puedan costar caro en un encuentro de este nivel. Además, su moral está alta y buscarán aprovechar el respaldo del Estadio El Teniente, donde buscan consolidarse como favoritos del grupo.
Francia Sub 20 llega también con ritmo alto luego de imponerse en su primer partido ante Sudáfrica por 2-1 con una victoria trabajada. Tienen una plantilla que combina juventud con calidad técnica, buena organización y capacidad para controlar el balón, lo que les da ventaja en fases del partido donde se necesita paciencia. Su objetivo será imponer su estilo, manejar la posesión, generar superioridades gracias a sus mediocampistas creativos, y aprovechar cualquier oportunidad. Además, saben que este tipo de partidos se deciden por detalles: efectividad en ataque, solidez defensiva, y cómo manejan los momentos de presión.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre Estados Unidos y Francia se jugará hoy jueves 2 de octubre a partir de las 3:00p.m. hora colombiana y se podrá seguir por Antena 2 y ver por la señal en vivo de DGO.
COL, ECU, PER: 3:00p.m.
ARG, URU, CHI: 5:00p.m.
