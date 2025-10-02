Estados Unidos vs Francia EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 20

Estados Unidos Sub 20 llega al choque con buen impulso tras su contundente victoria 9-1 ante Nueva Caledonia en su primer partido del grupo. Ese resultado demuestra que tienen un ataque poderoso, buena profundidad y confianza ofensiva; ahora enfrentan un reto mayor contra Francia, por lo que será fundamental mantener el control del ritmo de juego, presionar alto y evitar errores defensivos que puedan costar caro en un encuentro de este nivel. Además, su moral está alta y buscarán aprovechar el respaldo del Estadio El Teniente, donde buscan consolidarse como favoritos del grupo.

Francia Sub 20 llega también con ritmo alto luego de imponerse en su primer partido ante Sudáfrica por 2-1 con una victoria trabajada. Tienen una plantilla que combina juventud con calidad técnica, buena organización y capacidad para controlar el balón, lo que les da ventaja en fases del partido donde se necesita paciencia. Su objetivo será imponer su estilo, manejar la posesión, generar superioridades gracias a sus mediocampistas creativos, y aprovechar cualquier oportunidad. Además, saben que este tipo de partidos se deciden por detalles: efectividad en ataque, solidez defensiva, y cómo manejan los momentos de presión.