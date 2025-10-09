Estados Unidos Vs Italia EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 20

Estados Unidos sub 20 llega a los octavos de final con confianza y buen momento ofensivo: en la fase de grupos dominaron con goleadas de 9-1 sobre Nueva Caledonia y 3-0 frente a Francia, lo que les permitió terminar como líderes del Grupo E a pesar de caer 2-1 ante Sudáfrica en su último partido. Su capacidad de imponer su juego, generar oportunidades y mantener el control del ritmo del partido les da un buen impulso para su duelo eliminatorio frente a Italia.

Italia sub 20 avanza a los octavos tras una fase de grupos con resultados más parejos, registraron una victoria frente a Australia, un empate ante Cuba y una derrota ante Argentina, con lo cual aseguraron el segundo puesto del Grupo D. Aunque no han sido dominantes en todos los partidos, los “Azzurrini” han mostrado solidez táctica y capacidad para responder en momentos apretados, lo que les permitirá enfrentar este duelo con expectativa de dar la sorpresa.