Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 12:19
Estados Unidos Vs Italia EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 20
Estados Unidos enfrenta a Italia por los octavos de final del Mundial sub 20.
Para definir la última llave de los cuartos de final del Mundial sub 20 se enfrentan Estados Unidos e Italia en un partido de los más parejos de los octavos de final. Los americanos vienen de clasificar como primeros de grupo tras hacer 6 puntos frente a Sudáfrica, Francia y Nueva Caledonia, por el otro lado Italia sufrió para clasificar como segunda en el grupo que compartía con Argentina, Australia y Cuba.
Estados Unidos sub 20 llega a los octavos de final con confianza y buen momento ofensivo: en la fase de grupos dominaron con goleadas de 9-1 sobre Nueva Caledonia y 3-0 frente a Francia, lo que les permitió terminar como líderes del Grupo E a pesar de caer 2-1 ante Sudáfrica en su último partido. Su capacidad de imponer su juego, generar oportunidades y mantener el control del ritmo del partido les da un buen impulso para su duelo eliminatorio frente a Italia.
Italia sub 20 avanza a los octavos tras una fase de grupos con resultados más parejos, registraron una victoria frente a Australia, un empate ante Cuba y una derrota ante Argentina, con lo cual aseguraron el segundo puesto del Grupo D. Aunque no han sido dominantes en todos los partidos, los “Azzurrini” han mostrado solidez táctica y capacidad para responder en momentos apretados, lo que les permitirá enfrentar este duelo con expectativa de dar la sorpresa.
Hora y canal para ver el partido
Estados Unidos e Italia se miden en un duelo que será atrapante y emocionante en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial sub 20, el partido será hoy 9 de octubre de 2025 a partir de las 2:30p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo de DGO.
COL, ECU PER: 2:30p.m.
ARG, URU, CHI: 4:30p.m.
Fuente
Antena 2