Actualizado:
Dom, 12/10/2025 - 12:34
Estados Unidos vs Marruecos EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 20
Estados Unidos y Marruecos se enfrentan por los cuartos de final del Mundial sub 20.
En los cuartos de final del Mundial sub 20 las dos grandes sorpresas del torneo se enfrentan, Estados Unidos y Marruecos jugarán por un lugar entre las 4 mejores selecciones juveniles del mundo.
En un partido vibrante y apasionante dos de las mejores selecciones de la copa buscarán el triunfo para acercarse un poco más al sueño de ser campeones.
Estados Unidos llega con muchísima confianza a cuartos tras despachar a Italia con un contundente 3-0, con un doblete de Benja Cremaschi que reafirma su papel protagónico en el torneo. Su ofensiva ha sido constante, el equipo ha mostrado solidez colectiva y está preparado para asumir el rol de favorito.
Marruecos, por su parte, llega al duelo tras imponerse 2-1 ante Corea del Sur en octavos, con una actuación decisiva de Zabiri, autor de dos goles. Ya venía destacando en fase de grupos al superar a selecciones como España y Brasil, lo que le da confianza de competir de tú a tú frente a los estadounidenses.
Hora y canal para ver el partido
El partido se jugará hoy 12 de octubre de 2025 a partir de las 3:00p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo de DGO.
COL, ECU, PER: 3:00p.m.
ARG, URU, CHI: 5:00p.m.
Fuente
Antena 2