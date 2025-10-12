Estados Unidos vs Marruecos EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 20

En los cuartos de final del Mundial sub 20 las dos grandes sorpresas del torneo se enfrentan, Estados Unidos y Marruecos jugarán por un lugar entre las 4 mejores selecciones juveniles del mundo.

En un partido vibrante y apasionante dos de las mejores selecciones de la copa buscarán el triunfo para acercarse un poco más al sueño de ser campeones.