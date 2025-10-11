Actualizado:
Estos son los once elegidos de Colombia para buscar el pase a la semifinal del Mundial sub 20
Se confirmaron los inicialistas para el partido entre España y Colombia en el mundial sub 20.
Cesar Torres confirmó el que será el once inicialista para el partido de cuartos de final del Mundial sub 20 en el que la selección Colombia se medirá ante España por un lugar entre las cuatro mejores selecciones del mundo.
La selección sub 20 va en busca de la histórica clasificación a la semifinal del Mundial sub 20, instancia a la que sólo hemos llegado una vez en la historia en donde nos enfrentamos justamente con el mismo rival con el que hoy nos veremos las caras en cuartos de final.
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 11, 2025
Así formará nuestra Selección Colombia Masculina Sub 20 para enfrentar a 🇪🇸 España por los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/jcO9sA4ZHo
A qué hora es el partido
La selección Colombia sub 20 se medirá ante España a partir de las 3:00p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo del Canal RCN.
