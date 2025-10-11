Estos son los once elegidos de Colombia para buscar el pase a la semifinal del Mundial sub 20

Cesar Torres confirmó el que será el once inicialista para el partido de cuartos de final del Mundial sub 20 en el que la selección Colombia se medirá ante España por un lugar entre las cuatro mejores selecciones del mundo.

La selección sub 20 va en busca de la histórica clasificación a la semifinal del Mundial sub 20, instancia a la que sólo hemos llegado una vez en la historia en donde nos enfrentamos justamente con el mismo rival con el que hoy nos veremos las caras en cuartos de final.