Estos son las fechas clave del Mundial Sub 20 2025
Mundial Sub 20
Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 13:48

Fechas clave del Mundial Sub 20: estos son los cruces más fuertes

Se acerca el Mundial Sub 20 y los cruces de selecciones más importantes se vivirán en estas fechas.

El Mundial Sub 20 está a punto de iniciar, se definieron las 24 selecciones participantes, fueron distribuidas en distintos grupos y ahora solamente hace falta que se dé el pitazo inicial el sábado 27 de septiembre en suelo chileno para que rueden las emociones y junto con ello crezca la ilusión de la obtención de un nuevo título. 

El certamen mundialista se llevará a cabo desde el 27 de septiembre hasta el 20 de octubre y en la fase de grupos se vivirán grandes partidos que pondrán a prueba el talento de las jóvenes estrellas. En la primera instancia se jugarán 4 partidos reglamentarios para definir a los 16 equipos que se quedarán con un cupo a los octavos de final, pero habrá fechas determinantes que terminarán enfrentando a las mejores selecciones

Partidos más importantes del Mundial Sub 20

La fase de grupos iniciará el 27 de septiembre con los partidos inaugurales entre Corea del Sur vs Ucrania y Japón vs Egipto, y se extenderá hasta el 5 de octubre con el cierre entre Nigeria vs Colombia. 

En este lapso de tiempo se vivirán fuertes cruces de selecciones, pero los más llamativos se terminarán viendo en el Grupo C, D y E, en donde se encentran ubicados los equipos con mayor historial y experiencia en esta categoría como Argentina, Italia, Francia, España, entre otros que se posicionan incluso como candidatos a llevarse el título. 

  • Desde la primera jornada se comenzarán ha vivir emociones con los duelos de Marruecos vs España por el Grupo C e Italia vs Australia en el Grupo D el 28 de septiembre. 
  • En la segunda fecha otro partido importante será España vs México el 1 de octubre y Colombia vs Noruega el 2 de octubre.
  • En la última jornada se robarán el protagonismo España vs Brasil y Argentina vs Italia, ambos el 4 de octubre. 
¿Cuándo se jugarán las finales del Mundial Sub 20?

  • Los octavos de final comenzarán el 7 de octubre y terminarán el 9 de octubre. 
  • Los cuartos de final se llevarán a cabo entre el 11 y 12 de octubre. 
  • Las semifinales se disputarán el 15 de octubre. 
  • El tercer puesto se jugará el 18 de octubre. 
  • La gran final del Mundial se disputará el 19 de octubre. 

 

