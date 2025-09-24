Fechas clave del Mundial Sub 20: estos son los cruces más fuertes

El Mundial Sub 20 está a punto de iniciar, se definieron las 24 selecciones participantes, fueron distribuidas en distintos grupos y ahora solamente hace falta que se dé el pitazo inicial el sábado 27 de septiembre en suelo chileno para que rueden las emociones y junto con ello crezca la ilusión de la obtención de un nuevo título.

El certamen mundialista se llevará a cabo desde el 27 de septiembre hasta el 20 de octubre y en la fase de grupos se vivirán grandes partidos que pondrán a prueba el talento de las jóvenes estrellas. En la primera instancia se jugarán 4 partidos reglamentarios para definir a los 16 equipos que se quedarán con un cupo a los octavos de final, pero habrá fechas determinantes que terminarán enfrentando a las mejores selecciones.

Partidos más importantes del Mundial Sub 20

La fase de grupos iniciará el 27 de septiembre con los partidos inaugurales entre Corea del Sur vs Ucrania y Japón vs Egipto, y se extenderá hasta el 5 de octubre con el cierre entre Nigeria vs Colombia.

En este lapso de tiempo se vivirán fuertes cruces de selecciones, pero los más llamativos se terminarán viendo en el Grupo C, D y E, en donde se encentran ubicados los equipos con mayor historial y experiencia en esta categoría como Argentina, Italia, Francia, España, entre otros que se posicionan incluso como candidatos a llevarse el título.