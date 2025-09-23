FIFA implementó histórica regla para el Mundial sub 20: ¿En qué consiste?

Faltan apenas contados días para que se lleve a cabo el Mundial Sub-20 en Chile. La Selección Colombia es una de las 24 participantes con la necesidad de llegar lejos en un grupo que tendrán que enfrentar a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria buscando la clasificación para los octavos de final.

Vea también: Dimayor confirmó decisión para el duelo entre DIM vs Santa Fe en Copa

Para el comienzo de la cita orbital el sábado 27 de septiembre, la FIFA oficializó la llegada de una nueva herramienta que entrará en el Mundial para intentar combatir la pérdida de tiempo que ha habido partido tras partido, especialmente por el uso del VAR.

Y es que, en últimas horas, la FIFA ha estado pendiente de distintos cambios que pueden ayudar a mejorar el juego y que buscan también hacer el deporte mucho más justo con la necesidad de revisar de una manera más rápida las distintas polémicas. La herramienta trabajará mancomunadamente con el VAR para analizar las acciones discutidas a lo largo del tiempo reglamentario.

En ese sentido, el ente rector señaló que, para esta edición mundialista, contarán con una nueva cartulina diferente a las de los colores tradicionales rojas y amarillas que tienen derecho los árbitros a sacar para los jugadores o cuerpos técnicos. Esta será de color verde y es la primera vez que una competencia masculina del calibre de un Mundial tiene esta nueva herramienta.

¿EN QUÉ CONSISTE LA TARJETA VERDE?

Esto ya se había probado en el Mundial Sub-20 de la rama femenina disputada en Colombia en 2025. Una tarjeta verde que tendrán los directores técnicos con la posibilidad de pedir una revisión en caso de que vean una situación polémica que consideren que necesita ser vista por el árbitro central.

Con el uso de la tarjeta verde, los directores técnicos podrán utilizar el Football Video Support (FVS), la nueva herramienta que le dará la potestad a los entrenadores de pedir revisiones en algunas jugadas específicas. Sin embargo, estas cartulinas tienen que usarse bien, dado que no son infinitas.

Le puede interesar: Francia contra la historia en el Mundial: el dato del Balón de Oro que condiciona

Esto no quiere decir que el VAR no entrará en la competencia, pues los árbitros y encargados de la video asistencia podrían llamar si los entrenadores no lo hacen para seguir con el método tradicional de revisar acciones. Esto sucedió en el Mundial Sub-20 en 2024.

Cada entrenador podrá utilizar la tarjeta verde en dos ocasiones y se podrán utilizar en los mismos escenarios del VAR. Es decir, los directores técnicos deberán entregar la cartulina al cuarto árbitro para que llamen al juez central para ver posibles goles, penales, además de tarjetas rojas directas. No entrará en tiros libres o e tarjetas amarillas.

¿DE DÓNDE SALIÓ ESTA NUEVA HERRAMIENTA?

Pierluigi Collina, exárbitro italiano y ahora, el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA afirmó que esta será la primera vez que se utilizará en un Mundial masculino con la posibilidad de agilizar el juego y, además, demarcó que llegó para quedarse, dado que ha sido exitosa la utilización de esta herramienta.

Lea también: Así le fue a Colombia en su último amistoso rumbo al Mundial Sub 20

El italiano afirmó que, “es fundamental que los árbitros tengan la oportunidad de participar en torneos con las estrellas del futuro y que podamos realizar más pruebas del FVS, que hasta la fecha ha sido todo un éxito”. Se espera que, desde el 27 de septiembre al 19 de octubre, la tarjeta verde entre en uso y pueda mantenerse por las diferentes competencias venideras.