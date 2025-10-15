Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 20:10
Fin del sueño: Argentina eliminó a Colombia del Mundial sub 20
Colombia no alcanzó la final del Mundial sub-20.
Colombia Sub-20 quedó eliminado del Mundial tras caer 1-0 ante Argentina en la semifinal disputada hoy. El conjunto dirigido por César Torres no logró avanzar a la final del certamen, tras un compromiso cerrado en el que el gol de Mateo Silvetti al minuto 72 definió el encuentro.
El equipo colombiano mantuvo durante gran parte del partido un dominio parcial de la posesión del balón, con un 54 % de control y 332 pases completados, frente al 46 % y 283 de los argentinos. Sin embargo, la efectividad en el arco rival marcó la diferencia. Argentina registró 14 remates, cinco de ellos al objetivo, mientras que Colombia realizó 13 disparos, cuatro con dirección al arco.
Durante el primer tiempo, la Selección Colombia Sub-20 intentó imponer su ritmo desde la mitad del campo, con circulación constante del balón y presión alta. Argentina respondió con transiciones rápidas y juego directo, generando peligro en varias ocasiones sobre el arco colombiano. A pesar de la paridad en opciones, ninguno de los equipos logró abrir el marcador antes del descanso.
En la segunda mitad, el conjunto nacional mantuvo su estructura táctica y buscó progresar por los costados, pero una pérdida en salida terminó en la acción del gol argentino. Mateo Silvetti aprovechó el espacio dentro del área y concretó la única anotación del encuentro. Desde ese momento, Colombia intentó reorganizar su ataque, aunque se vio condicionado por la expulsión de Jhon Alexander Rentería al minuto 79, hecho que limitó sus posibilidades ofensivas en el tramo final.
César Torres realizó variantes buscando profundidad y presencia en el área, pero la defensa argentina resistió los intentos. El conjunto nacional cerró el encuentro con mayor posesión, aunque sin claridad en los últimos metros. Con el pitazo final, se confirmó la eliminación de Colombia y el cierre de su participación en el torneo.
El plantel colombiano había llegado a esta instancia tras superar la fase de grupos y vencer en cuartos de final a México. El proceso encabezado por Torres permitió la aparición de varios jugadores en el plano internacional, destacando por su rendimiento en distintas etapas del campeonato.
