Fin del sueño: Argentina eliminó a Colombia del Mundial sub 20

Colombia Sub-20 quedó eliminado del Mundial tras caer 1-0 ante Argentina en la semifinal disputada hoy. El conjunto dirigido por César Torres no logró avanzar a la final del certamen, tras un compromiso cerrado en el que el gol de Mateo Silvetti al minuto 72 definió el encuentro.

El equipo colombiano mantuvo durante gran parte del partido un dominio parcial de la posesión del balón, con un 54 % de control y 332 pases completados, frente al 46 % y 283 de los argentinos. Sin embargo, la efectividad en el arco rival marcó la diferencia. Argentina registró 14 remates, cinco de ellos al objetivo, mientras que Colombia realizó 13 disparos, cuatro con dirección al arco.

Durante el primer tiempo, la Selección Colombia Sub-20 intentó imponer su ritmo desde la mitad del campo, con circulación constante del balón y presión alta. Argentina respondió con transiciones rápidas y juego directo, generando peligro en varias ocasiones sobre el arco colombiano. A pesar de la paridad en opciones, ninguno de los equipos logró abrir el marcador antes del descanso.