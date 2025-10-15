Actualizado:
"Fracasamos": César Torres no aguantó las lágrimas tras eliminación de Colombia
Colombia quedó eliminado por Argentina en semifinales del Mundial sub-20.
La selección Colombia quedó eliminada en semifinales del Mundial sub-20 tras perder por la mínima diferencia ante Argentina.
Aunque las 'tricolor' soñaba con llegar a la gran final de la cita orbital, los sueños se apagaron y César Torres, entrenador del equipo, dejó claro lo duro que fue esta caída.
En Zona mixta rompió en llanto e inició diciendo: "Yo sí siento que nos faltó. Fracasamos, pero bueno, buscaremos llegar a ese tercer lugar".
Por otro lado, añadió: "No tengo nada que cuestionarles a ellos y bueno, hoy Colombia ha sido un digno rival. Compitió para ganar".
Asimismo, y después de acabar el encuentro, Torres dejó claro que se iban "muy frustrados porque no sirven otra cosa que títulos".
"Hicimos un gran partido, lo buscamos. Decirle al país que no pudimos ponerles la cara, pero luchamos y buscaremos terminar con decoro", finalizó diciendo.
Ahora Colombia deberá buscar el tercer lugar frente a la selección de Francia. Dicho compromiso se disputará el próximo sábado 18 de octubre a las 2:00 pm (hora colombiana).
