"Fracasamos": César Torres no aguantó las lágrimas tras eliminación de Colombia

La selección Colombia quedó eliminada en semifinales del Mundial sub-20 tras perder por la mínima diferencia ante Argentina.

Aunque las 'tricolor' soñaba con llegar a la gran final de la cita orbital, los sueños se apagaron y César Torres, entrenador del equipo, dejó claro lo duro que fue esta caída.

En Zona mixta rompió en llanto e inició diciendo: "Yo sí siento que nos faltó. Fracasamos, pero bueno, buscaremos llegar a ese tercer lugar".

Por otro lado, añadió: "No tengo nada que cuestionarles a ellos y bueno, hoy Colombia ha sido un digno rival. Compitió para ganar".