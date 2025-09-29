Francia vs Sudáfrica EN VIVO hora y canal para ver el Mundial sub 20

Francia Sub 20 enfrenta este partido como una de las favoritas, con un historial reciente marcado por actuaciones potentes en torneos juveniles. Su juego suele apoyarse en una combinación de técnica, posesión y ofensiva variada logrando amenazar tanto desde las bandas como con jugadas interiores bien estructuradas. Además, Francia tiene la ventaja de contar con jugadores que ya han tenido minutos en clubes grandes, lo que les da experiencia a la hora de manejar los momentos del partido. Jugadores como Touré o Bermont serán dos de los que toca tener en cuenta.

Sudáfrica Sub 20 por su parte, llega con hambre de demostrar en este Mundial, confiando en su tradicional fortaleza física y mentalidad de resistencia. Aunque puede que no tengan el mismo despliegue técnico que Francia, los sudafricanos suelen compensarlo con presión intensa, compromiso , recuperación rápida y contundencia al contraataque. Su estilo se basa muchas veces en aprovechar los errores del rival, ser sólidos atrás y castigar desde momentos de transición.