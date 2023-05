El Mundial Sub-20 está a pocos días de comenzar en suelo argentino. El torneo, que reúne a varias de las futuras estrellas del fútbol internacional, dará comienzo el próximo 20 de mayo con el duelo entre Guatemala y Nueva Zelanda.

Vea también: Selección Colombia sub 20: confirmada la lista preliminar para el Mundial

Después de que se declinará la organización de Indonesia para quedarse con la localía del torneo, la nación elegida para llevar a cabo el desarrollo del campeonato fue Argentina. Por tal motivo, los horarios de la competencia cambiaron bastante.

En las últimas horas, fueron revelados los horarios de los partidos que corresponden a la fase de grupos del certamen. Colombia, que compartirá grupo con Israel, Japón y Senegal jugará la mayoría de sus encuentros a mitad de la tarde.

El conjunto cafetero que hace parte del Grupo C iniciara su participación ante el combinado de Israel el 21 de mayo. Posteriormente, en la segunda salida se medirá ante Japón tres días después.

Finalmente, el cuadro nacional cerrará su participación en la fase inicial del torneo ante Senegal. Ante los africanos, el cuadro tricolor buscará definir su paso a la ronda de octavos de final.

Horarios confirmados para los partidos de Colombia en el Mundial Sub-20

Colombia vs Israel 21 de mayo - 1:00 p.m.

Colombia vs Japón 24 de mayo 04:00 p.m.

Colombia vs Senegal 27 de mayo 04:00 p.m.

Le puede interesar: Óscar Cortés si jugaría el Mundial Sub-20: Cambio de planes en Millonarios

Por ahora, el conjunto dirigido por Héctor Cárdenas se alista para lo que será su preparación de cara al inicio de la cita mundialista. Los 25 futbolistas de la lista preliminar se reunirán en Cali, en el trascurso de los próximos días.