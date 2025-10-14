Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 14:46
Insólito: Inventan declaraciones de César Torres en la previa de semifinales del Mundial sub 20
La selección Colombia sub 20 jugará la semifinal del Mundial sub 20 frente a Argentina.
La selección Colombia consiguió una histórica clasificación a semifinales del Mundial sub 20 y se prepara para enfrentar a Argentina en lo que será un gran partido que definirá al finalista. Los enfrentamientos entre la tricolor y la albiceleste han cogido cierta rivalidad desde hace ya varios años ya que los colombianos hemos sabido ponerle cara al poderío argentino en el futbol.
Ahora nos volveremos a enfrentar esta vez en una semifinal de un Mundial en el que ambos equipos han mostrado su poderío y se han convertido en amplios candidatos para quedarse con el trofeo.
Humo: No fue César Torres
La previa de los partidos en general se ha convertido en la oportunidad perfecta para "sacarse las espinitas" guardadas, declaraciones, quejas y comentarios se han vuelto costumbre en el mundo del futbol antes de un partido importante.
Sin embargo, este no fue el caso y al técnico colombiano César Torres le intentaron poner declaraciones en su boca que nunca salieron de ahí. En una entrevista corta y concisa en las afueras del hotel donde se está concentrando la sub 20 previo a la semifinal, el entrenador habló sobre el favoritismo de Argentina en la semifinal, del cual aseguró que se respeta como se ha respetado a todas las selecciones, pero "el sueño de ganarlo no nos lo quita nadie".
Declaraciones completamente serias y respetuosas, valga la aclaración, que manipularon en un diario argentino intentando hacer ver que el entrenador colombiano se estaba quejando de "lo que le gusta a hacer a los argentinos". Estas fueron las palabras textuales recogidas por el diario Olé: "Vamos a competir ante Argentina para ganar. Los respetamos como a todos, pero ese sueño no nos lo quita nadie. Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero somos muy maduros para no caer en las provocaciones".
Las declaraciones que claramente no sentaron bien en la selección Argentina no las hizo el entrenador de la selección Colombia, quien como máximo exponente del equipo tiene que mostrar entereza y sabiduría, sin embargo, las declaraciones si salieron por parte de un integrante colombiano, fue Simón García defensor central de Atlético Nacional.
En qué momento lo dijo, solo encuentro la primera parte https://t.co/pFjhYGbhGe pic.twitter.com/vhvXoEKOjO— Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) October 14, 2025
Así no fue...
Como reporta Juan Felipe Cadavid, las declaraciones del entrenador colombiano no fueron como se presentan, de hecho en el video se ve claramente como Torres termina de responder y se va sin mencionar nada del juego argentino.
Pero bueno, más allá de declaraciones o manipulaciones de estas, los partidos se juegan en la cancha y ahora es el momento de la sub 20 de poner a Colombia en lo más alto, un partido complicado pero en el que se confía en que la selección logre la primera clasificación a una final mundialista para el país, Colombia enfrentará a Argentina mañana a partir de las 6:00p.m.
