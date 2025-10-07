Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 15:16
Joel Canchimbo saldría de Junior luego del Mundial sub 20
El delantero es uno de los mejores jugadores de la Selección Colombia juvenil.
La Selección Colombia adelanta una buena presentación en el Mundial sub 20, pues viene de asegurar su clasificación a octavos de final y ahora prepara el juego contra Sudáfrica con la intención de meterse entre los mejores ocho del torneo.
Fuera de la buena estrategia planteada por el seleccionador César Torres, hay individualidades que permiten creer que la Tricolor peleará el título del torneo orbital; entre las figuras aparece el polifuncional Joel Canchimbo, jugador del Junior FC.
El nacido en Malambo (Atlántico) el 12 de agosto de 2005, ha disputado la mayor parte de sus partidos como profesional en la posición de extremo, y tanto en las convocatorias de Junior como en las de Selección Colombia juvenil se ha ganado un lugar.
¿Cuál será el nuevo equipo de Joel Canchimbo?
Ahora, existe la posibilidad de que Joel Canchimbo deje al Junior FC una vez termine el Mundial sub 20 y se marche a la Liga MX, pues se conoció que hay 'ojeadores' del fútbol de ese país analizando el rendimiento del jugador.
No se conoció el equipo al cual llegaría Canchimbo una vez termine su participación en el Mundial sub 20, pero lo que sí es claro es que para el jugador y para el Junior, lo ideal sería que se marchara al balompié internacional.
Ofertas ya ha habido, pero el Junior tiene interés en vender a Canchimbo una vez termine el Mundial, esperando cobrar mejor por su venta. En los próximos días habría detalles sobre los equipos que lo quieren fichar.
Estadísticas de Joel Canchimbo
En lo corrido de 2025, Joel Canchimbo ha disputado ocho partidos con la camiseta de Junior FC y ha anotado un gol. Previamente se desempeñó en Barranquilla FC, equipo del Torneo Betplay que es visto como la 'cantera' de los Tiburones.
