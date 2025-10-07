Joel Canchimbo saldría de Junior luego del Mundial sub 20

La Selección Colombia adelanta una buena presentación en el Mundial sub 20, pues viene de asegurar su clasificación a octavos de final y ahora prepara el juego contra Sudáfrica con la intención de meterse entre los mejores ocho del torneo.

Puede leer: Este sería el equipo que remplace a Envigado en la Liga Betplay 2026

Fuera de la buena estrategia planteada por el seleccionador César Torres, hay individualidades que permiten creer que la Tricolor peleará el título del torneo orbital; entre las figuras aparece el polifuncional Joel Canchimbo, jugador del Junior FC.

El nacido en Malambo (Atlántico) el 12 de agosto de 2005, ha disputado la mayor parte de sus partidos como profesional en la posición de extremo, y tanto en las convocatorias de Junior como en las de Selección Colombia juvenil se ha ganado un lugar.

¿Cuál será el nuevo equipo de Joel Canchimbo?

Ahora, existe la posibilidad de que Joel Canchimbo deje al Junior FC una vez termine el Mundial sub 20 y se marche a la Liga MX, pues se conoció que hay 'ojeadores' del fútbol de ese país analizando el rendimiento del jugador.