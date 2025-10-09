Jordan Barrera con poco está siendo determinante en el Mundial sub 20
El volante de la selección Colombia sub 20 no ha podido mostrar toda su calidad pero ha sido determinante.
Jordan Barrera surgido de Junior y actualmente jugador de Botafogo de Brasil llegó al Mundial sub 20 como una de las figuras de la selección Colombia y con destellos de calidad se ha vuelto fundamental para las aspiraciones de la tricolor en este torneo. Por el modelo de juego el jugador no ha podido desplegar todo su potencial pero con lo poco que ha mostrado ya se convirtió en parte clave del equipo y en uno de los jugadores más peligrosos de la selección.
Jordan es el llamado para ser el conector entre el medio campo y el ataque pero por el afán y la rapidez con la que Colombia ataca el jugador ha pasado a ser uno más del esquema, sin embargo, cuando tiene la oportunidad demuestra su calidad.
A cuentagotas pero figura
Barrera es un jugador que por sus condiciones debería jugar suelto, por detrás del 9 y haciendo de enlace entre los dos bloques del equipo, pero por el modelo que está utilizando el entrenador César Torres con dos volantes interiores y uno de contención a Jordan le ha tocado hacer mucho trabajo de marca o incluso para sacar el balón desde atrás, sin embargo, ocupando una posición que no es la ideal para él ha sabido brillar.
Jordan quien no jugó frente a Nigeria por molestias físicas ha demostrado en los pocos minutos de lucidez que es uno de los más talentosos del plantel, pero no puede aparecer "de vez en cuando", tiene que ser el líder futbolístico del equipo, porque cuando lo ha sido por momentos, han sido los mejores minutos de la selección en todo el Mundial sub 20. Soltarlo un poco y parar un doble contención con Kéner y Rivero podría ser una solución muy útil para el combinado nacional, lo que sí es que el equipo necesita jugar a lo que quiera Barrera, tiene que ser el motor y guía de un equipo que busca hacer historia.
Ahora a enfrentar a España
Colombia jugará frente a España los cuartos de final del Mundial sub 20, la selección europea no es la misma que hace un tiempo, pero sigue siendo una potencia y un equipo de cuidado, con un juego mucho menos físico y menos directo intentará tomar el control del partido y poner en aprietos a Colombia que ha demostrado tener deficiencias en defensa.
El partido será el 11 de octubre a las 3:00p.m. hora colombiana, esperemos la selección siga mejorando y mostrando cada vez un mejor futbol para conseguir una histórica clasificación a las semifinales del Mundial.