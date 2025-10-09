Jordan Barrera con poco está siendo determinante en el Mundial sub 20

A cuentagotas pero figura

Barrera es un jugador que por sus condiciones debería jugar suelto, por detrás del 9 y haciendo de enlace entre los dos bloques del equipo, pero por el modelo que está utilizando el entrenador César Torres con dos volantes interiores y uno de contención a Jordan le ha tocado hacer mucho trabajo de marca o incluso para sacar el balón desde atrás, sin embargo, ocupando una posición que no es la ideal para él ha sabido brillar.

Jordan quien no jugó frente a Nigeria por molestias físicas ha demostrado en los pocos minutos de lucidez que es uno de los más talentosos del plantel, pero no puede aparecer "de vez en cuando", tiene que ser el líder futbolístico del equipo, porque cuando lo ha sido por momentos, han sido los mejores minutos de la selección en todo el Mundial sub 20. Soltarlo un poco y parar un doble contención con Kéner y Rivero podría ser una solución muy útil para el combinado nacional, lo que sí es que el equipo necesita jugar a lo que quiera Barrera, tiene que ser el motor y guía de un equipo que busca hacer historia.