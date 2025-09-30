Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 12:05
Jordan Barrera protagonizó curioso momento en la victoria de Colombia sub 20
El mediocampista fue clave en el gol, dio la asistencia tras recuperar en una muy buena presión.
La selección Colombia sub 20 logró una importante victoria en el debut del Mundial de la categoría, el equipo tricolor se enfrentó a Arabia Saudita y se impuso 1-0 con gol de Oscar Perea tras una muy buena presión de Jordan Barrera. Con el gol Colombia consiguió tres puntos que lo alientan y le dan un inicio esperanzador a esta copa del mundo.
El jugador que dio la asistencia vivió un curioso momento cuando se confirmó el gol.
No le entendió el inglés
En el momento del gol, Jordan Barrera con una muy buena presión recuperó el balón y se lo dejó servido a Perea para que anotara, con la nueva regla de la tarjeta verde el entrenador de la selección árabe pidió revisión. Tras acercarse al monitor el juez central del encuentro se percató de que no había ninguna infracción que mereciera la anulación del gol colombiano por lo que se dirigió a concretar la decisión, al ser un torneo internacional todas estas decisiones se anuncian en inglés por los parlantes del estadio y fue aquí el incómodo momento para Jordan.
En el momento del anuncio se podía ver al colombiano con gestos de molestia, incluso se le veía protestando la decisión, para instantes después celebrarlo con sus compañeros. En zona mixta se le preguntó por la situación a lo que entre risas contestó "no le entendí el inglés pero después gracias a Dios dijo que fue gol".
🎥 "Le agradecemos a la gente que nos vino a apoyar" Jordan Barrera, jugador de la Selección Colombia Masculina Sub 20.🎙️🗣️#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/a4YarREgtx— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 30, 2025
A pesar del curioso momento de Jordan Barrera la selección pudo disfrutar del primer triunfo en esta copa del mundo, si bien dejó algunas dudas siempre es bueno empezar con el pie derecho en este tipo de torneos.
El próximo encuentro de la selección será el jueves 2 de octubre en donde enfrentará a Noruega en lo que será el partido entre los dos vencedores de la primera fecha, con una victoria Colombia prácticamente aseguraría su clasificación a la siguiente ronda, por lo que será un partido fundamental para las aspiraciones de los dirigidos por Cesar Torres.
Fuente
Antena 2