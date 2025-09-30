Jordan Barrera protagonizó curioso momento en la victoria de Colombia sub 20

No le entendió el inglés

En el momento del gol, Jordan Barrera con una muy buena presión recuperó el balón y se lo dejó servido a Perea para que anotara, con la nueva regla de la tarjeta verde el entrenador de la selección árabe pidió revisión. Tras acercarse al monitor el juez central del encuentro se percató de que no había ninguna infracción que mereciera la anulación del gol colombiano por lo que se dirigió a concretar la decisión, al ser un torneo internacional todas estas decisiones se anuncian en inglés por los parlantes del estadio y fue aquí el incómodo momento para Jordan.

En el momento del anuncio se podía ver al colombiano con gestos de molestia, incluso se le veía protestando la decisión, para instantes después celebrarlo con sus compañeros. En zona mixta se le preguntó por la situación a lo que entre risas contestó "no le entendí el inglés pero después gracias a Dios dijo que fue gol".