Juan Carlos Osorio, determinante en Mundial Sub 20: joya lo reconoció

Sin duda alguna, todo esto es gracias nada más ni nada menos que por Juan Carlos Osorio que fue quien descubrió a la joya de los Xolos de Tijuana y lo puso a debutar con tan solo 15 años. Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores de Antena 2 destacó las palabras de Gilberto Mora para con el entrenador risaraldense.

JUAN CARLOS OSORIO, EL ENTRENADOR QUE CONFIÓ EN GILBERTO MORA

El director técnico colombiano puso a Gilberto Mora en un partido de la Liga MX con apenas 15 años y ocho meses. Ya ha hecho carrera en las tres selecciones y es una realidad para la de mayores. “Gilberto Mora ha reconocido públicamente que quien lo metió en esto fue Juan Carlos Osorio”, afirmó Carlos Antonio Vélez.

Posteriormente, el mexicano compartió por medio de un video que todo fue gracias al entrenador risaraldense, “estoy muy agradecido con el profesor Osorio y todo su cuerpo técnico por todas las enseñanzas y sobre todo por su metodología de entrenamiento que es entrenar el juego a través del juego y yo creo que eso me ayudó mucho. Plantea muchos escenarios que pueden pasar en un partido”.

Esas discutidas rotaciones que hace Juan Carlos Osorio fueron definitivas para encontrar a Gilberto Mora. La sensación del Mundial Sub-20 reiteró que Osorio lo puso en varias posiciones para sacar su mejor potencial, “me ayudó mucho que me posicionara en diferentes posiciones y eso me ayudó a tomar mejores decisiones en el último tercio”.

GILBERTO MORA LE DIO CRÉDITO A JUAN CARLOS OSORIO: “GRACIAS A ÉL DEBUTÉ PROFESIONALMENTE”

Además de lo anterior, Gilberto Mora reiteró su agradecimiento porque fue Juan Carlos Osorio quien lo encontró y quien lo puso a debutar en la primera división de México. A partir de ese momento, se le abrieron puertas en todas las categorías de la selección.

El jugador de 16 años afirmó que, “gracias a él me captaron, me entrenaron, me potencializaron y me hicieron debutar en el fútbol profesional. Estoy muy agradecido con él”. Seguramente, jugar los tres Mundiales serán los primeros pinitos por parte de Gilberto Mora, pero no serán los únicos.

Cuando cumpla los 18 años, el mercado de fichajes de Europa pondrá sus ojos en la joya que ya es realidad en la selección de México absoluta. Gilberto Mora ya llamó el interés de equipos europeos, pero apenas podría llegar al club cuando cumpla la mayoría de edad.

En ese sentido, seguramente después del Mundial de 2026, Gilberto Mora tendrá un cambio grande en su carrera deportiva firmando con un club de mayor nivel mundial y afianzándose en su trayectoria como uno de los mejores futbolistas jóvenes globalmente.