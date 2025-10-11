"La historia se hace llevando la copa a Colombia" Neiser Villarreal

Neiser fue la gran figura de la victoria de Colombia frente a España en los cuartos de final del Mundial sub 20. En un partido loco que tuvo 5 goles y dos remontadas los dirigidos por César Torres se impusieron y lograron una histórica clasificación a semifinales del Mundial por segunda vez en la historia.

Tres goles de Neiser fueron la clave con la que Colombia logró la clasificación y el delantero se pone como el máximo goleador del certamen.