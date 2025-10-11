Actualizado:
"La historia se hace llevando la copa a Colombia" Neiser Villarreal
El delantero colombiano habló tras la victoria de Colombia en cuartos de final.
Neiser fue la gran figura de la victoria de Colombia frente a España en los cuartos de final del Mundial sub 20. En un partido loco que tuvo 5 goles y dos remontadas los dirigidos por César Torres se impusieron y lograron una histórica clasificación a semifinales del Mundial por segunda vez en la historia.
Tres goles de Neiser fueron la clave con la que Colombia logró la clasificación y el delantero se pone como el máximo goleador del certamen.
Mentalidad de campeón
En zona mixta después del partido la figura del partido habló y dejó a todo el mundo sorprendido con su entereza y madurez pese a su corta edad, el jugador destacó la importancia de la clasificación, pero dejó claro que el camino todavía es largo y los objetivos no se han cumplido.
Vinimos por siete finales y aún no hemos hecho historia. La historia se hace llevándonos la copa a Colombia
El delantero que no podrá jugar las semifinales tiene claro el objetivo, salir campeón del mundo con Colombia y traer al país por primera vez un trofeo de esta índole.
Quien es Neiser
Neiser Villarreal es una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Nacido en Tumaco en 2005, se formó en las divisiones menores de Millonarios y debutó como profesional en 2023. Su talento explotó en el Sudamericano Sub-20 de 2025, donde fue goleador del torneo y pieza clave para la clasificación de Colombia al Mundial de Chile, destacando por su velocidad, definición y capacidad para aparecer en los momentos decisivos.
