Mié, 08/10/2025 - 16:31
La Selección Colombia ya tiene rival para cuartos del Mundial sub 20
La Tricolor, con algo de angustia, derrotó a Sudáfrica en la serie de octavos de final.
La Selección Colombia avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20 este miércoles 8 de octubre al imponerse 3-1 a Sudáfrica en la serie de octavos. Antes de iniciar el juego, la Tricolor ya conocía su rival en la próxima instancia.
Un gol de Joel Canchimbo y un doblete de Néiser Villarreal fueron suficientes para que la Tricolor derrotara a Sudáfrica, que había encontrado el empate parcial gracias a un penalti bastante dudoso sancionado recién iniciado el segundo tiempo.
Rival de Colombia en cuartos de final del Mundial sub 20
Ahora, en cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20, la Selección Colombia se enfrentará a España, en el que será, hasta ahora, el rival más exigente en lo corrido de este certamen para los dirigidos por César Torres.
Los ibéricos vienen de derrotar en octavos de final a Ucrania, 1-0, con una solitaria anotación de Pablo García el pasado martes 7 de octubre. Ahora, sobre el papel, España es favorita en la serie de cuartos.
¿Cuándo se juega Colombia vs España por el Mundial sub 20?
El partido entre Colombia y España por los cuartos de final del Mundial sub 20 se disputará el próximo sábado 11 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde (hora colombiana), en el que será el primer partido de esta instancia.
En la fase de grupos, la Selección España finalizó tercera (fue una de las cuatro mejores), con cuatro puntos, ubicándose por debajo de Marruecos (6) y México (5) en el grupo C.
Ahora, la Selección Colombia buscará imponerse a España con el fin de meterse en semifinales del Mundial sub 20, donde jugaría contra el vencedor de la serie entre Argentina y México, que también se disputará el sábado.
