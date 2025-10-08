La Selección Colombia ya tiene rival para cuartos del Mundial sub 20

La Selección Colombia avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20 este miércoles 8 de octubre al imponerse 3-1 a Sudáfrica en la serie de octavos. Antes de iniciar el juego, la Tricolor ya conocía su rival en la próxima instancia.

Un gol de Joel Canchimbo y un doblete de Néiser Villarreal fueron suficientes para que la Tricolor derrotara a Sudáfrica, que había encontrado el empate parcial gracias a un penalti bastante dudoso sancionado recién iniciado el segundo tiempo.

Rival de Colombia en cuartos de final del Mundial sub 20

Ahora, en cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20, la Selección Colombia se enfrentará a España, en el que será, hasta ahora, el rival más exigente en lo corrido de este certamen para los dirigidos por César Torres.

Los ibéricos vienen de derrotar en octavos de final a Ucrania, 1-0, con una solitaria anotación de Pablo García el pasado martes 7 de octubre. Ahora, sobre el papel, España es favorita en la serie de cuartos.