La sub 20 a seguir avanzando: Así juega el rival de Colombia en octavos

Sudáfrica un rival complicado, pero al que se le llega fácil

El rival de Colombia en octavos de final será nada más y nada menos que Sudáfrica, el equipo africano se clasificó como segunda en el grupo E, donde se midió con Nueva Caledonia, Francia y la sorpresa Estados Unidos. El conjunto sudafricano jugó una buena fase de grupos en la que se llevó la victoria frente a Nueva Caledonia y Estados Unidos y cayó frente a Francia, tres partidos muy distintos entre ellos en los que mostraron sus fortalezas pero también sus debilidades.

El debut fue ante los europeos en donde se vieron realmente superados, los franceses, si bien el resultado marca únicamente un 2-1, fueron muy superiores a sus rivales, con posesiones de balón largas y muchas opciones de gol mal logradas tenían a los africanos contra las cuerdas en un partido en el que por un penal en el primer tiempo casi se llevan un empate. La segunda salida de Sudáfrica fue en el partido obligado a ganar en ese grupo, se enfrentaron a Nueva Caledonia, el equipo más liviano de todo el Mundial sub 20 y se impusieron con un contundente 5-0, en un partido con espacios y frente a un rival débil lograron recuperar confianza y mostrar buenas maneras con el balón y con espacios.

El partido definitivo fue frente a un Estados Unidos que llegó ya clasificado tras vencer a los otros dos por goleada, Sudáfrica llegaba con la necesidad de ganar para asegurarse un cupo en esta ronda y así lo hicieron, en un partido que en el primer tiempo quedó decidido los africanos lograron darle la vuelta a un gol tempranero de los estadounidenses, sin embargo, a pesar de la clasificación las sensaciones no fueron del todo buenas para un conjunto africano que se vio nuevamente muy superado pero que supo defender su ventaja y quedarse con el marcador.