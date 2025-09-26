Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 18:33
Las grandes ausencias del Mundial sub 20: Estas estrellas no estarán
El Mundial sub 20 siempre ha sido una ventana para los jóvenes jugadores.
El Mundial sub 20 está al caer, la competición más importante para los jugadores juveniles arranca mañana en territorio chileno en donde 24 selecciones se enfrentarán por el título. Selecciones como Colombia, Argentina, España y las siempre protagonistas en estas categorías las africanas, lucharán durante casi un mes por ser los nuevos campeones del mundo juveniles.
Si bien el Mundial sub 20 está pensado como ventana para los grandes jugadores hay algunos que destacan desde ya en el futbol internacional y por eso sus clubes no les permitieron ir a participar.
Estos son los grandes ausentes del Mundial sub 20
En el futbol de hoy en día los jugadores están empezando a debutar a edades muy tempranas y por su calidad y su importancia en sus respectivos clubes muchos no tendrán la oportunidad de participar en este torneo, algunos de los más importantes son:
Franco Mastantuono - Argentina
La nueva estrella del Real Madrid no podrá disputar el mundial con su selección porque el equipo blanco no lo prestó, sin embargo, hizo parte de toda la clasificación de la selección en el sudamericano.
Estevao - Brasil
El exjugador del Palmeiras es una de las grandes estrellas que se perderá el Mundial, tras convertirse en nuevo jugador del Chelsea era muy complicado que su nuevo club lo prestara.
Lamine Yamal - España
El segundo lugar del balón oro será posiblemente la máxima ausencia de este torneo, el jugador era prácticamente imposible que viajara teniendo en cuenta su importancia en el equipo culé.
Desiré Doué - Francia
El extremo francés se dio a conocer la temporada pasada cuando firmó una gran participación con el PSG, el jugador francés estuvo muy cerca de ser convocado pero una lesión y su regularidad con el equipo lo alejaron de esta opción.
Muchos otros nombres importantes se perderán la cita mundialista como Claudio Echeverri, Endrick, Vitor Roque, Cubarsí, Marc Bernal, Leny Yoro y Diego Kochen.
Cuando empieza el mundial sub 20
El Mundial Sub-20 2025 dará inicio mañana, 27 de septiembre en Chile y se extenderá hasta el 19 de octubre. Durante estas semanas, 24 selecciones competirán en distintas ciudades del país anfitrión, con el Estadio Nacional de Santiago como escenario principal. Será el punto de partida de una nueva edición del torneo juvenil más importante del mundo, en el que se espera descubrir a varias de las futuras estrellas del fútbol internacional.
Fuente
Antena 2