Las grandes ausencias del Mundial sub 20: Estas estrellas no estarán

Estos son los grandes ausentes del Mundial sub 20

En el futbol de hoy en día los jugadores están empezando a debutar a edades muy tempranas y por su calidad y su importancia en sus respectivos clubes muchos no tendrán la oportunidad de participar en este torneo, algunos de los más importantes son:

Franco Mastantuono - Argentina

La nueva estrella del Real Madrid no podrá disputar el mundial con su selección porque el equipo blanco no lo prestó, sin embargo, hizo parte de toda la clasificación de la selección en el sudamericano.

Estevao - Brasil

El exjugador del Palmeiras es una de las grandes estrellas que se perderá el Mundial, tras convertirse en nuevo jugador del Chelsea era muy complicado que su nuevo club lo prestara.

Lamine Yamal - España

El segundo lugar del balón oro será posiblemente la máxima ausencia de este torneo, el jugador era prácticamente imposible que viajara teniendo en cuenta su importancia en el equipo culé.

Desiré Doué - Francia

El extremo francés se dio a conocer la temporada pasada cuando firmó una gran participación con el PSG, el jugador francés estuvo muy cerca de ser convocado pero una lesión y su regularidad con el equipo lo alejaron de esta opción.

Muchos otros nombres importantes se perderán la cita mundialista como Claudio Echeverri, Endrick, Vitor Roque, Cubarsí, Marc Bernal, Leny Yoro y Diego Kochen.