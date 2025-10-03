Las tres caras de Colombia en el Mundial sub 20: El futbol todavía no aparece

Las tres caras de la selección en esta segunda fecha

Colombia no hizo un mal partido frente a Noruega, pero todavía hay muchas cosas por mejorar, la última fecha que será frente a Nigeria será clave para meterse en la siguiente fase a la que se podría llegar incluso perdiendo dependiendo de los resultados. Igualmente la intención no es esa sino la de corregir los errores y mostrar el gran potencial que tiene el equipo que en el partido de ayer mostró tres facetas muy distintas.

Presión y ganas

En los primeros 15 minutos del partido la selección salió con mucho ímpetu y efectuó una presión alta sometiendo completamente a la selección de Noruega, un par de opciones claras desaprovechadas por Rentería, pero a Colombia se le veía como si fuera a pasar por encima del rival, sin embargo, el partido fue avanzando y la selección se iba quedando sin ideas.

Pocas ideas, muy estirado el equipo

Aproximadamente en el minuto 17 o 18 la selección ya se veía perdida, sin poder salir y con muy poco juego noruego ya empezaban a complicar a la tricolor, precisamente en estos minutos se dio la acción de la tarjeta verde para Colombia en la que la jueza central había sancionado una mano que había sido completamente natural por lo que el cuerpo técnico de Cesar Torres hizo uso de esta herramienta para revertir la situación. Más allá de no sufrir un penal en contra a Colombia se le veía muy estirado, con las líneas muy separadas entre sí y sin la posibilidad de generar juego entre líneas, un Jordan Barrera que no lograba encontrarse y un Neiser Villarreal que pasó más de 30 minutos con solo dos toques de balón.

Un rival sometido y una Colombia sin ideas

El momento de incertidumbre en el partido duró prácticamente la mitad, desde el final del primer tiempo hasta más allá de la mitad del segundo Colombia se vio superior pero sin ideas, hasta el minuto 75 aproximadamente donde empezó el famoso "como sea" en donde Colombia se fue con todo a buscar una victoria que lo dejara ya en la siguiente ronda pero la selección de Noruega supo como pararse firme atrás y las pocas que pasaron terminaron en el arquero o en los palos.