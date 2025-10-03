Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 06:46
Las tres caras de Colombia en el Mundial sub 20: El futbol todavía no aparece
La selección Colombia empató en su segundo partido en este Mundial sub 20.
La selección Colombia sub 20 empató en la segunda fecha del Mundial frente a una Noruega que se conformó con el empate desde muy temprano, los dirigidos por Cesar Torres no jugaron un mal partido, pero todavía se le ve poca soltura al equipo, jugadores como Jordan Barrera, Kéner González o Neiser Villarreal se vieron muy amarrados a su posición y con poco juego intermedio que les permitiera abrir el partido.
Más allá de los problemas el arquero de la selección rival terminó como la figura del partido y se podría decir que más que ganar un punto a Colombia se le escaparon dos.
Las tres caras de la selección en esta segunda fecha
Colombia no hizo un mal partido frente a Noruega, pero todavía hay muchas cosas por mejorar, la última fecha que será frente a Nigeria será clave para meterse en la siguiente fase a la que se podría llegar incluso perdiendo dependiendo de los resultados. Igualmente la intención no es esa sino la de corregir los errores y mostrar el gran potencial que tiene el equipo que en el partido de ayer mostró tres facetas muy distintas.
Presión y ganas
En los primeros 15 minutos del partido la selección salió con mucho ímpetu y efectuó una presión alta sometiendo completamente a la selección de Noruega, un par de opciones claras desaprovechadas por Rentería, pero a Colombia se le veía como si fuera a pasar por encima del rival, sin embargo, el partido fue avanzando y la selección se iba quedando sin ideas.
Pocas ideas, muy estirado el equipo
Aproximadamente en el minuto 17 o 18 la selección ya se veía perdida, sin poder salir y con muy poco juego noruego ya empezaban a complicar a la tricolor, precisamente en estos minutos se dio la acción de la tarjeta verde para Colombia en la que la jueza central había sancionado una mano que había sido completamente natural por lo que el cuerpo técnico de Cesar Torres hizo uso de esta herramienta para revertir la situación. Más allá de no sufrir un penal en contra a Colombia se le veía muy estirado, con las líneas muy separadas entre sí y sin la posibilidad de generar juego entre líneas, un Jordan Barrera que no lograba encontrarse y un Neiser Villarreal que pasó más de 30 minutos con solo dos toques de balón.
Un rival sometido y una Colombia sin ideas
El momento de incertidumbre en el partido duró prácticamente la mitad, desde el final del primer tiempo hasta más allá de la mitad del segundo Colombia se vio superior pero sin ideas, hasta el minuto 75 aproximadamente donde empezó el famoso "como sea" en donde Colombia se fue con todo a buscar una victoria que lo dejara ya en la siguiente ronda pero la selección de Noruega supo como pararse firme atrás y las pocas que pasaron terminaron en el arquero o en los palos.
Un empate con sabor a derrota, pero que nos deja muy cerca
Si bien Colombia tuvo tres momentos muy distintos en el partido la sensación de que era un partido ganable no se va, sin jugar un futbol vistoso ni tampoco muy práctico la selección fue superior a su rival y pudo haber ganado el partido, el sin sabor pasa más que todo por el futbol que se mostró en cancha porque se sabe que esta selección está para mucho más. Por ahora queda esperar, recuperar y salir a buscar la clasificación y el primer lugar en la última fecha frente a Nigeria, partido que se jugará el domingo 5 de octubre a partir de las 6:00p.m.
¿Ganó, pero convenció la Sub-20?
Fuente
Antena 2