Los dos refuerzos que tendrá Colombia para el Mundial Sub-20: ambos juegan en la Premier

A Colombia todavía le faltan jugar dos partidos para completar su presentación en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 que se está celebrando en el país. Sin embargo, ya tiene asegurada la clasificación al Mundial luego de que Ecuador y Venezuela empataran entre sí.

Si bien a lo largo del torneo la selección juvenil contó con jugadores importantes como Gustavo Puerta, Óscar Cortés o Daniel Luna, hay otros dos que podrían reforzar el plantel de la Tricolor para encarar la Copa del Mundo que se celebrará en Indonesia.

Le puede interesar: Mundial Sub-20: ¿Cuándo comienza y qué país jugará la Selección Colombia?

Los hombres en mención son Jhon Jáder Durán y Yaser Asprilla. Ambos militan en el fútbol de Inglaterra; uno juega con el Aston Villa y el otro milita en el Watford, pero ninguno fue prestado por su club para jugar el Sudamericano Sub-20.

En el caso del primero, hizo parte en un principio de la convocatoria del técnico Héctor Cárdenas para enfrentar el torneo clasificatorio al Mundial. Sin embargo, fue transferido al Aston Villa antes del debut de Colombia ante Paraguay.

Tras ser vinculado al cuadro inglés, este decidió que Durán no volviera a la convocatoria para jugar el Sudamericano con Colombia, ya que, al no ser un torneo organizado por la FIFA, los clubes no están obligados a ceder sus jugadores. Fue por esta misma razón que el Watford no dejó salir a Yaser Asprilla.

Vea también: Al mundial: Colombia sub 20 clasificó sin haber jugado con Brasil

Pese a ello, la actual temporada en Inglaterra terminará a finales de mayo, por lo que ambos jugadores, que ya tienen recorrido en la Selección absoluta, podrán estar disponibles en la convocatoria para el Mundial Sub-20, el cual comenzará el 20 de mayo en Indonesia.

Otras noticias

El equipo con el nombre más largo de la historia del fútbol