Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 07:56
Messi no se pierde la semifinal Colombia vs Argentina en Mundial Sub20
Colombia y Argentina definirán al primer finalista del Mundial Sub 20 y Lionel Messi no le quita el ojo.
Cada vez falta menos para que llegue a su fin una nueva edición del Mundial Sub 20, pero primero hay que pasar por la instancia de las semifinales en donde se terminarán enfrentando la Selección de Colombia y la de Argentina.
La 'tricolor' sufrió un poco más para llegar hasta esta instancia, en especial en los cuartos de final cuando le tuvo que remontar el marcador a la Selección de España. Mientras que Argentina, aunque tuvo un rival también fuerte por delante como lo fue México, se quedó con el cupo en semis tras vencerlo 2-0 y esto causó la reacción de Lionel Messi.
Le puede interesar: Insólito: Inventan declaraciones de César Torres en la previa de semifinales del Mundial sub 20
Messi envía mensaje a Argentina para el duelo ante Colombia en el Mundial Sub 20
Esta ha sido una de las mejores ediciones del Mundial Sub 20, con jugadores revelación, golazos y un alto nivel deportivo que le ha sido una "ventana" para que el estatus de las selecciones siga aumentando, pero también para que los clubes empiecen a ver a los nuevos talentos que van surgiendo a nivel mundial.
Dos de los equipos más llamativos son sin duda alguna Colombia y Argentina, los cuales cuentan con figuras como Néiser Villarreal, a quien ya se le está vinculando nuevamente con el fútbol europeo para cuando finalice el Mundial, Óscar Perea, Kener González y por parte de la 'albiceleste' está el goleador, Alejo Sarco, Maher Carrizo, entre otros jugadores destacados.
Claramente las expectativas están puestas por una potencia deportiva como lo es Argentina, en especial porque grandes estrellas como Lionel Messi están pendientes del certamen y fue justo el campeón del mundo en 2022 quien se encargó de enviar un mensaje de ánimo a sus jóvenes compatriotas para el duelo ante Colombia.
Messi felicitó a la Selección Argentina por clasificar a las Semifinales del Mundial Sub20.— Messias (@Messias30_) October 12, 2025
Está en todas. pic.twitter.com/dn4s7YMhY1
En otras noticias: Néiser brillará después del Mundial sub 20
Lea también: Argentina se desarmó contra Colombia: fuerte contratiempo en Mundial Sub 20
¿Cuándo se jugará la semifinal entre Colombia vs Argentina en el Mundial Sub 20?
El duelo entre las dos mejores selecciones sudamericanas del Mundial Sub 20 se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en la ciudad de Santiago, el miércoles 15 de octubre sobre las 18:00 hora Colombia.
Fuente
Antena 2