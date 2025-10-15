Messi no se pierde la semifinal Colombia vs Argentina en Mundial Sub20

Cada vez falta menos para que llegue a su fin una nueva edición del Mundial Sub 20, pero primero hay que pasar por la instancia de las semifinales en donde se terminarán enfrentando la Selección de Colombia y la de Argentina.

La 'tricolor' sufrió un poco más para llegar hasta esta instancia, en especial en los cuartos de final cuando le tuvo que remontar el marcador a la Selección de España. Mientras que Argentina, aunque tuvo un rival también fuerte por delante como lo fue México, se quedó con el cupo en semis tras vencerlo 2-0 y esto causó la reacción de Lionel Messi.

Le puede interesar: Insólito: Inventan declaraciones de César Torres en la previa de semifinales del Mundial sub 20

Messi envía mensaje a Argentina para el duelo ante Colombia en el Mundial Sub 20

Esta ha sido una de las mejores ediciones del Mundial Sub 20, con jugadores revelación, golazos y un alto nivel deportivo que le ha sido una "ventana" para que el estatus de las selecciones siga aumentando, pero también para que los clubes empiecen a ver a los nuevos talentos que van surgiendo a nivel mundial.

Dos de los equipos más llamativos son sin duda alguna Colombia y Argentina, los cuales cuentan con figuras como Néiser Villarreal, a quien ya se le está vinculando nuevamente con el fútbol europeo para cuando finalice el Mundial, Óscar Perea, Kener González y por parte de la 'albiceleste' está el goleador, Alejo Sarco, Maher Carrizo, entre otros jugadores destacados.