México vs Argentina EN VIVO 11 de octubre: cómo ver cuartos de final Mundial Sub 20

Llegan a su fin los cuartos de final del Mundial Sub 20 y junto con ello los protagonistas serán México y Argentina, los cuales irán por todo o nada en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

México tendrá la oportunidad de auspiciar como "local" tras una extraordinaria fase de grupos en la que clasificó segunda sin haber caído en ningún partido y venciendo sin piedad 1-4 a Chile en los octavos de final.

Sin embargo, el presente deportivo de Argentina es mucho mejor, ya que avanzó invicto de la fase de grupos con tres victorias y siguió su buena racha goleando a Nigeria 4-0 en los octavos de final.

México vs Argentina Sub 20: cómo VER EN VIVO HOY 11 de octubre

El partido de cuartos de final del Mundial Sub 20 entre México vs Argentina se disputará este sábado 11 de octubre a partir de las 18:00 (hora colombiana). El duelo se podrá seguir a través de DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO y también podrá seguirla a través de Antena 2.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 19:00