"Mi sueño es ser campeón del mundo" Figura de la selección sub 20 tiene claro el objetivo
La selección Colombia se prepara para lo que será su debut en el Mundial sub 20.
El Mundial sub 20 ya empezó y la selección Colombia hará su debut frente a Arabia Saudita en lo que será un partido para medir fuerzas y arrancar el sueño mundialista, tanto jugadores como cuerpo técnico están ilusionados de hacer el mejor papel posible y por qué no, lograr el primer título de este nivel en el país.
Después de un gran sudamericano la selección Colombia llega a la cita mundialista como una de las selecciones a tener en cuenta, la ven como un rival complicado y de tener cuidado y muchos la ubican incluso entre las favoritas al título.
"Queremos llevar el primer título mundial"
Una de las figuras de esta selección es Kéner González, el volante que pertenece al América de Cali es el capitán de la selección Colombia sub 20 y con mucha madurez lidera a sus compañeros tanto dentro como fuera del terreno de juego. El colombiano de 19 años estuvo presente en una entrevista con los medios oficiales de la FIFA previo al debut, entre varias declaraciones dejó muy claro cual es el objetivo de esta selección.
Queremos llevar el primer título mundial y hacer historia: mi sueño es ser campeón del mundo con mi país.
El capitán del equipo lo tiene claro, ser campeón del mundo es el objetivo con el que llega la selección a Chile y uno de los aspectos más importantes es la unión como recalca Kéner "en el Sudamericano hicimos un buen torneo, hemos consolidado el equipo de gran manera. Somos una familia, nos conocemos muy bien, y eso es una fortaleza para el equipo."
Tanto al equipo como al capitán se los ve muy bien y muy motivados, una selección que salió tercera en el sudamericano clasificatorio pero que le jugó de igual a igual a Brasil y Argentina que fueron los únicos que quedaron por encima, llegan al mundial con la ilusión intacta y la fe puesta en el objetivo, ser campeones del mundo con Colombia.
Cuando es el debut de Colombia
La selección dirigida por Cesar Torres debuta hoy 29 de septiembre a las 6:00p.m. frente a una complicada selección de Arabia Saudita.