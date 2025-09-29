"Mi sueño es ser campeón del mundo" Figura de la selección sub 20 tiene claro el objetivo

El Mundial sub 20 ya empezó y la selección Colombia hará su debut frente a Arabia Saudita en lo que será un partido para medir fuerzas y arrancar el sueño mundialista, tanto jugadores como cuerpo técnico están ilusionados de hacer el mejor papel posible y por qué no, lograr el primer título de este nivel en el país.

Después de un gran sudamericano la selección Colombia llega a la cita mundialista como una de las selecciones a tener en cuenta, la ven como un rival complicado y de tener cuidado y muchos la ubican incluso entre las favoritas al título.