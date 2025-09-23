Actualizado:
Mundial Sub 20 2025: Los candidatos al título y el panorama de cada grupo
Se acerca una nueva edición del Mundial Sub 20 y estas son las selecciones candidatas a quedarse con el título.
Se aproxima una nueva edición del Mundial Sub 20, un torneo que iniciará el 27 de septiembre de 2025 y que se encarga de despertar la ilusión para poder potenciar el talento de las futuras estrellas que están comenzando a representar a sus países y se preparan para los retos mayores que llegarán en el futuro de la prestigiosa profesión que eligieron.
Esta competencia pondrá a prueba la proyección de 24 selecciones juveniles que fueron divididas en seis grupos distintos que lucharán por coronarse campeones del certamen mundialista. Lo mejor de lo mejor de los cinco continentes estará presente en el torneo, pero sin duda alguna las candidatas a levantar el trofeo son Argentina, Brasil, Colombia, Francia e Inglaterra, aunque el panorama no está para nada sencillo, iniciando desde la fase de grupos.
Candidatos al título del Mundial Sub 20
Brasil es, sin duda alguna, uno de los favoritos principales por el histórico proceso que se conoce en categorías menores, con planteles llenos de talento que brillan en su liga local, la cual es una de las más competitivas del continente, y algunos en clubes de Europa. La 'canarinha' se encuentra en el Grupo C junto a grandes selecciones como México, Marruecos y España, la cual le podría llegar a complicar el proceso, pero lo más posible es que ambos obtengan su clasificación.
Argentina tiene su buen historial en el Sub-20 con múltiples títulos, aunque en algunas ocasiones sus resultados recientes han sido irregulares o hayan enfrentado ausencias de jugadores clave. La 'albiceleste' está en el Grupo B junto Australia, Cuba e Italia, con la cual estaría opcionado a clasificar.
Otro candidato sudamericano es Colombia, la cual también ha demostrado tener un proyecto sólido con grandes figuras como Néiser Villarreal, Alexei Rojas, arquero de Arsenal y un goleador como Emilio Aristizabal. César Torres también es un técnico de amplio recorrido que le puede hacer frente a Nigeria, Noruega y Arabia Saudita en el Grupo F.
Mientras que desde el continente de Europa, Francia, Inglaterra e Italia se destacan. Francia, con una base juvenil que trabaja muy abajo con clubes fuertes, produce jugadores de gran nivel técnico y tiene buenos dirigentes en su estructura federativa. Inglaterra ha avanzado mucho en formación juvenil, con torneos domésticos cada vez más exigentes, lo que prepara bien a sus jóvenes para choques de alto nivel. Italia, tiene tradición futbolística y suele presentarse con equipos ordenados, con jugadores tácticamente comprometidos.
¿Cuál es el "grupo de la muerte" en el Mundial Sub 20?
Dentro de los seis grupos que forman parte del Mundial Sub 20, el que se podría llegar a considerar de mayor nivel sin duda alguna es el C, en donde se ubica Brasil, candidata a quedar campeón, con gran proceso dando a conocer jóvenes figuras. México, la cual demostró grandes ideas de juego en el último enfrentamiento de preparación ante Colombia.
Marruecos tiene poca historia, pero con el pasar del tiempo la selección africana ha venido tomando fuerza y potenciando las jóvenes figuras que ahora estarán a prueba en el Mundial. Por último España, la cual ya cuenta con jugadores que militan en clubes europeos, que han representado al país en distintas competencias y quedado campeones.
