Mundial Sub 20 2025: Los candidatos al título y el panorama de cada grupo

Se aproxima una nueva edición del Mundial Sub 20, un torneo que iniciará el 27 de septiembre de 2025 y que se encarga de despertar la ilusión para poder potenciar el talento de las futuras estrellas que están comenzando a representar a sus países y se preparan para los retos mayores que llegarán en el futuro de la prestigiosa profesión que eligieron.

Esta competencia pondrá a prueba la proyección de 24 selecciones juveniles que fueron divididas en seis grupos distintos que lucharán por coronarse campeones del certamen mundialista. Lo mejor de lo mejor de los cinco continentes estará presente en el torneo, pero sin duda alguna las candidatas a levantar el trofeo son Argentina, Brasil, Colombia, Francia e Inglaterra, aunque el panorama no está para nada sencillo, iniciando desde la fase de grupos.

Candidatos al título del Mundial Sub 20

Brasil es, sin duda alguna, uno de los favoritos principales por el histórico proceso que se conoce en categorías menores, con planteles llenos de talento que brillan en su liga local, la cual es una de las más competitivas del continente, y algunos en clubes de Europa. La 'canarinha' se encuentra en el Grupo C junto a grandes selecciones como México, Marruecos y España, la cual le podría llegar a complicar el proceso, pero lo más posible es que ambos obtengan su clasificación.

Argentina tiene su buen historial en el Sub-20 con múltiples títulos, aunque en algunas ocasiones sus resultados recientes han sido irregulares o hayan enfrentado ausencias de jugadores clave. La 'albiceleste' está en el Grupo B junto Australia, Cuba e Italia, con la cual estaría opcionado a clasificar.