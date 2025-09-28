Actualizado:
Mundial sub 20: Brasil no pudo con México y Argentina sufrió con Cuba
Brasil y México debutaron en el Mundial sub 20.
Los seleccionados de Brasil y México empataron 2-2 en el segundo partido del grupo C del Mundial Sub-20, en una noche estelar para Gilberto Mora, el joven de 16 años de Tijuana que apunta para estrella de la competición que se desarrolla en Chile.
Los mexicanos comenzaron mejor el encuentro al posicionarse mejor en la cancha con un 4-4-1-1 a la espera de Brasil, con Tahiel Jiménez, delantero del Santos Laguna, como jugador mas adelantado y Mora suelto, con libertad para aparecer por cualquier parte del frente de ataque.
A su espalda, Obeid Vargas, centrocampista del Seattle Sounders de la MLS estadounidense, trataba de poner orden en la presión, bien secundado por el capitán Elias Montiel, del Pachuca, incansable en el achique a los rivales, con especial atención a Coutinho.
Argentina ganó, pero sufrió con Cuba
Con un doblete del delantero Alejo Sarco, Argentina venció por 1-3 a Cuba este domingo en su estreno del Mundial Sub-20 en el Grupo D, un partido cuyo trámite fue complicado ante los isleños que recibieron el apoyo de las tribunas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
La figura del alemán Bayer Leverkusen marcó en el minuto 4 para abrir el marcador, con el gol más rápido del torneo hasta la fecha, y repitió en el 41. El capitán cubano Karel Pérez descontó al final del primer tiempo, mientras que Ian Subiabre cerró la cuenta en el 90.
Sarco, surgido de las inferiores del argentino Vélez Sarsfield, se combinó con otro canterano de ‘La Fábrica’, Maher Carrizo, para complicar a la defensa cubana y establecer el 1-0 con un tanto que superó al convertido por el panameño Martín Krug ante Paraguay en la fracción 5.
El atacante del Leverkusen confirmó su categoría, que ya había demostrado marcando goles importantes en su debut profesional en Argentina cuando convirtió para Vélez en una final ante Estudiantes por la Copa de la Liga en 2024, con el cual llevó la definición a los penales donde también convirtió, aunque ‘El Fortín’ perdió.
