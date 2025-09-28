Mundial sub 20: Brasil no pudo con México y Argentina sufrió con Cuba

Los seleccionados de Brasil y México empataron 2-2 en el segundo partido del grupo C del Mundial Sub-20, en una noche estelar para Gilberto Mora, el joven de 16 años de Tijuana que apunta para estrella de la competición que se desarrolla en Chile.



Los mexicanos comenzaron mejor el encuentro al posicionarse mejor en la cancha con un 4-4-1-1 a la espera de Brasil, con Tahiel Jiménez, delantero del Santos Laguna, como jugador mas adelantado y Mora suelto, con libertad para aparecer por cualquier parte del frente de ataque.



A su espalda, Obeid Vargas, centrocampista del Seattle Sounders de la MLS estadounidense, trataba de poner orden en la presión, bien secundado por el capitán Elias Montiel, del Pachuca, incansable en el achique a los rivales, con especial atención a Coutinho.

Argentina ganó, pero sufrió con Cuba

Con un doblete del delantero Alejo Sarco, Argentina venció por 1-3 a Cuba este domingo en su estreno del Mundial Sub-20 en el Grupo D, un partido cuyo trámite fue complicado ante los isleños que recibieron el apoyo de las tribunas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.