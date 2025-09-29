Mundial Sub 20: Colombia y Noruega ganaron con lo justo, Estados Unidos aplastó

Llegó la hora para que la Selección Colombia iniciara su experiencia por el Mundial de la categoría Sub-20 en Talca, Chile que será su casa, por lo menos en los tres primeros partidos de la fase de grupos. La suerte emparejó a los colombianos junto con Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. Sin duda alguna, una ruta compleja, pero que arrancaron con triunfo.

El último día de la primera fecha del Mundial Sub-20 dejó a primera hora los encuentros entre Francia vs Sudáfrica y Noruega que inició su camino contra Nigeria. Por su parte, a segundo turno, Estados Unidos se midió con Nueva Caledonia por el Grupo E, mientras que Colombia tuvo que sacar adelante un duro encuentro frente a Arabia Saudita que se apretó, pero que sacaron adelante.

FRANCIA GANÓ CON LO JUSTO Y ESTADOS UNIDOS GOLEÓ EN EL DEBUT

Primera fecha para el Grupo E y para el F. A primera hora, Francia tuvo que enfrentar a Sudáfrica en un vibrante partido que complicó bastante a los europeos, pero que pudieron llevarse el marcador adelante gracias a los goles de Anthonny Fabien Bermont que abrió la cuenta.

Pese a la anotación, los franceses no pudieron mantener el marcador a su favor. Apenas estuvo ganando por ocho minutos cuando una infracción de Francia en el área terminó en un lanzamiento desde el punto penal que Jody Lee Ahshene emparejó las acciones.

En el segundo tiempo, antes de que acabara el partido, Francia se llevó la victoria y los primeros tres puntos gracias a una anotación de Lucas Michel. Horas más tarde, Estados Unidos se quedó con el liderato del Grupo E gracias a la goleada más grande hasta ahora en el Mundial.

Fue un 9-1 a favor de los norteamericanos con una destacada participación de Benjamín Cremaschi que logró marcar tres goles. En la primera parte, el cuadro estadounidense ya había superado con creces a Nueva Caledonia con un 7-0. Niko Tsakiris, Frankie Westfield y Nolan Norris marcaron en los 45 minutos iniciales.

Lo que podía ser una goleada de doble dígito a favor de Estados Unidos terminó en nueve goles con Taha Habroune y Cole Campbell. Antes del noveno tanto, Nueva Caledonia descontó con Wapae Antoine Rene Simane. Los oceánicos quedaron en el fondo sin unidades y con una diferencia goleadora gigante.

NORUEGA Y COLOMBIA GANARON EN EL GRUPO F

Por su parte, en el cierre del último grupo, Noruega abrió la zona midiéndose con Nigeria en una primera parte llena de polémicas pro el VAR que decretó una pena máxima discutida. Los noruegos dieron el golpe con anotación de Rasmus Holten desde el punto penal.

Nigeria tuvo tiros en el palo y estuvo cerca de empatar el juego. Las polémicas siguieron en una posible pena máxima a favor de los africanos que no fue señalada.

En horas de la noche, Colombia cerró el primer telón del Grupo F enfrentando a Arabia Saudita en un primer tiempo de acciones de uno y del otro, pero en el que los ceros y las zagas defensivas fueron más para negar la posibilidad de anotaciones.

Ya en el segundo tiempo, Colombia ganó en la presión para robar un balón que Jordan Barrera centró raso para Óscar Perea que puso el único tanto. Hubo polémicas con una posible falta que no fue señalada y se convalidó la anotación. Arabia Saudita encontró la paridad, pero ese gol sí fue anulado por un fuera de lugar milimétrico.