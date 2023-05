Mundial sub 20: Colombia y su participación en un hecho inédito

Se definieron los clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo sub 20, en donde la Selección Colombia estará presente, y de paso fue partícipe de un hecho inédito en esta categoría.

Y es que por primera vez, cinco selecciones sudamericanas jugarán los octavos de final de un Mundial sub 20, tras la clasificación de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay en esta edición de 2023 que se celebra en territorio argentino.

¿Cómo se jugarán los octavos de final del Mundial sub 20?

Los emparejamientos en la fase de octavos de final serán: Colombia vs. Eslovaquia, Brasil vs. Túnez, Argentina vs. Nigeria, Gambia vs. Uruguay y Ecuador vs. Corea del Sur.

Argentina, Brasil y Colombia pasaron como líderes de sus respectivos grupos, mientras que Ecuador y Uruguay certificaron su billete para la próxima ronda como segundas.

"¡Histórico! Por primera vez" en un Mundial de fútbol sub 20, "habrá cinco equipos sudamericanos en octavos de final", celebró la Conmebol en sus redes sociales.

De las cinco, solo la Albiceleste, que está en este Mundial porque la FIFA le retiró la organización a Indonesia por sus protestas por la participación de Israel, ha cerrado la fase de grupos con pleno de victorias. Tres de tres.

¿Cómo está el historial de títulos del Mundial sub 20?

La selección argentina es las más laureada de la categoría con seis estrellas. Le sigue Brasil con cinco. Esos son los once títulos mundiales sub 20 que posee la Conmebol, uno más que los conquistados por combinados europeos: Portugal (2), España, Francia, Serbia, Inglaterra, Ucrania y las extintas Unión Soviética, República Federal de Alemania y Yugoslavia.

De la confederación africana, apenas Ghana levantó el trofeo en la edición de 2009 celebrada en Egipto.