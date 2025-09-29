Actualizado:
Mundial sub 20: ¿Cómo se definen los clasificados a octavos de final?
La cita orbital juvenil se llevará a cabo entre septiembre y octubre en Chile.
La Copa del Mundo sub 20 inició el pasado sábado 27 de septiembre, y se disputa en Chile. En ella participan 24 selecciones, y el formato indica que habrá octavos, cuartos, semifinales y final. A continuación se explica la forma de clasificación y fechas de disputa.
¿Cuántas selecciones participan en la Copa del Mundo sub 20?
Cinco selecciones clasificadas son de la Conmebol, otras cinco hacen parte de Uefa, cuatro son de Concacaf, otras cuatro de la CAF (África), cuatro de la AFC (Asia) y dos de la OFC (Oceanía).
En cuanto al formato del Mundial sub 20, en primera instancia, el campeonato estará conformado por seis grupos de cuatro selecciones cada uno. En esa fase inicial, los equipos se enfrentarán bajo el sistema de 'todos contra todos' en tres jornadas.
Una vez disputados esos partidos, se conocerán a los clasificados a octavos de final: avanzarán de manera directa los dos primeros de cada grupo, y las cuatro mejores selecciones ubicadas en la tercera posición.
¿Cómo se definen las mejores terceras del Mundial sub 20?
Es decir, una vez termine la fase de grupos se hará una tabla solo con el rendimiento de las terceras de cada zona, y allí las cuatro con mejor desempeño avanzarán a octavos de final. El primer ítem revisable son los puntos, luego la diferencia de gol y luego los goles a favor.
Las series de octavos de final se resolverán a un solo partido entre el 7 y 8 de octubre; los cuartos serán 11 y 12 de ese mismo mes, las semifinales se programarán el 15, y final será el domingo 19.
Grupos del Mundial sub 20 2025
Grupo A: Chile, Egipto, Japón y Nueva Zelanda.
Grupo B: República de Corea, Panamá, Paraguay, Ucrania.
Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.
Grupo D: Argentina, Australia, Cuba y Italia.
Grupo E: Francia, Nueva Caledonia, Sudáfrica y Estados Unidos.
Grupo F: Colombia, Nigeria, Noruega y Arabia Saudita.
