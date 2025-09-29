Mundial sub 20: ¿Cómo se definen los clasificados a octavos de final?

La Copa del Mundo sub 20 inició el pasado sábado 27 de septiembre, y se disputa en Chile. En ella participan 24 selecciones, y el formato indica que habrá octavos, cuartos, semifinales y final. A continuación se explica la forma de clasificación y fechas de disputa.

Puede leer: ¿Cuántos equipos de Sudamérica van al Mundial Sub 20?

¿Cuántas selecciones participan en la Copa del Mundo sub 20?

Cinco selecciones clasificadas son de la Conmebol, otras cinco hacen parte de Uefa, cuatro son de Concacaf, otras cuatro de la CAF (África), cuatro de la AFC (Asia) y dos de la OFC (Oceanía).

En cuanto al formato del Mundial sub 20, en primera instancia, el campeonato estará conformado por seis grupos de cuatro selecciones cada uno. En esa fase inicial, los equipos se enfrentarán bajo el sistema de 'todos contra todos' en tres jornadas.

Una vez disputados esos partidos, se conocerán a los clasificados a octavos de final: avanzarán de manera directa los dos primeros de cada grupo, y las cuatro mejores selecciones ubicadas en la tercera posición.