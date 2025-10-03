Mundial sub 20: cuatro selecciones avanzaron a 8vos con una fecha de anticipación

Estados Unidos enlazó este jueves su segunda victoria en el Mundial sub-20, por 3-0 sobre Francia, y con 6 puntos de 6 posibles anticipó su clasificación a los octavos de final desde el Grupo E, cuya segunda jornada cerró más tarde con triunfo de Sudáfrica 5-0 sobre Nueva Caledonia.



Pese al marcador abultado, Estados Unidos consiguió el primer gol al final del partido, fue al minuto 85 gracias a Zavier Gozo, anotación que les dio confianza y efectividad para en una ráfaga concretar el 3-0, pues amplió Brooklyn Raines en el 88 y sentenció Marcos Zambrano en el minuto 92.

La tercera y última jornada de este Grupo E del Mundial Sub-20 se jugará este domingo, donde Sudáfrica chocará con Estados Unidos y Nueva Caledonia con Francia, recordando que os galos y los africanos tienen tres puntos en la tabla, dejando al cuadro oceánico en el fondo de la zona sin puntos.

