Estados Unidos y Francia en duelo por el Mundial Sub-20
Estados Unidos y Francia en duelo por el Mundial Sub-20 del 2025
Mundial Sub 20
Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 07:51

Mundial sub 20: cuatro selecciones avanzaron a 8vos con una fecha de anticipación

El torneo orbital no tiene todavía equipos europeos en la siguiente ronda.

Estados Unidos enlazó este jueves su segunda victoria en el Mundial sub-20, por 3-0 sobre Francia, y con 6 puntos de 6 posibles anticipó su clasificación a los octavos de final desde el Grupo E, cuya segunda jornada cerró más tarde con triunfo de Sudáfrica 5-0 sobre Nueva Caledonia. 
 
Pese al marcador abultado, Estados Unidos consiguió el primer gol al final del partido, fue al minuto 85 gracias a Zavier Gozo, anotación que les dio confianza y efectividad para en una ráfaga concretar el 3-0, pues amplió Brooklyn Raines en el 88 y sentenció Marcos Zambrano en el minuto 92. 

La tercera y última jornada de este Grupo E del Mundial Sub-20 se jugará este domingo, donde Sudáfrica chocará con Estados Unidos y Nueva Caledonia con Francia, recordando que os galos y los africanos tienen tres puntos en la tabla, dejando al cuadro oceánico en el fondo de la zona sin puntos. 

Estados Unidos se unió a tres selecciones más que ya están en octavos de final 

Una vez finalizada la fecha 2 en todos los grupos del Mundial Sub-20, cuatro son las selecciones que obtuvieron su boleto a la siguiente ronda del certamen con una jornada de anticipación, con la curiosidad de que todas son de distintas confederaciones. 

El primer equipo en llegar a los octavos de final fue Japón, que venció a Egipto y Chile en su grupo, luego se le sumó el seleccionado de Marruecos, que también con puntaje perfecto se impuso ante rivales de gran categoría, derrotando a España y a Brasil. 

Por otro lado, el primer representante de la Conmebol en firmar su presencia en los octavos de final ha sido Argentina, conjunto ‘Albiceleste’ que primero venció 3-1 a Cuba y luego se impuso 4-1 ante Australia.

Se define el Grupo A y B del torneo 

En la jornada de este viernes 3 de octubre habrá acción en este certamen orbital, donde Ucrania (4 puntos) enfrentará a Paraguay (4 puntos) y Panamá (1 punto) se verá las caras contra Corea del Sur (1 punto), ambos se llevarán a cabo a partir de las 3 de la tarde. 

Por otro lado, Japón (6 puntos) enfrentará a Nueva Zelanda (3 puntos) y el anfitrión Chile (3 puntos) hará lo propio contra la Selección de Egipto (0 puntos), duelos que darán inicio desde las 6 de la tarde. 

