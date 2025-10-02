Actualizado:
Mundial sub 20: primera selección sudamericana en avanzar a octavos de final
Ya está confirmado el primer representante de la Conmebol en la siguiente ronda del torneo.
Argentina venció por 4-1 a Australia en el Mundial Sub-20 de Chile para sumar su segundo triunfo en Valparaíso, y sellar su pase a los octavos de final en el Grupo D que lidera con seis puntos, mientras que los Socceroos últimos, sin puntos, se quedaron casi sin opciones.
La Albiceleste se fue arriba en el marcador con goles de Alejo Sarco, al minuto 3, y de Tomás Pérez al 45. Los australianos descontaron con Daniel Bennie en el 69, mientras que Ian Subiabre y Santino Andino completaron la cuenta argentina en los últimos minutos del descuento.
Argentina es el primer equipo sudamericano en 8vos del Mundial Sub-20
El equipo 'Albiceleste’ dirigido por el técnico argentino Diego Placente, logró su segunda victoria en este certamen orbital luego de imponerse por 3-1 a la Selección de Cuba, demostrando desde su debut el poder goleador de su plantilla.
El conjunto argentino selló su boleto a la siguiente ronda de la competencia con una fecha de anticipación, algo que también había logrado la Selección de Japón el pasado martes, equipo asiático que tras ganarle 2-0 a Irán, se impuso con el mismo marcador al anfitrión Chile.
Marruecos también compró boleto a la siguiente ronda
Marruecos, en otro ejercicio de velocidad, selló el miércoles con una fecha de anticipación su paso a los octavos de final del Mundial sub-20 al enlazar su segunda victoria en el Grupo C, esta vez por 1-2 sobre Brasil, que yace en el tercer puesto con un punto, misma renta de la colista España.
La Canarinha y la Roja decidirán su suerte en el torneo este sábado. España, que perdió en el debut con Marruecos, igualó 2-2 con México, segundo en la clasificación con 2 unidades.
En la tercera y última jornada, Marruecos, ya sin aparentes presiones, chocará este sábado contra México, que también necesita sumar para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.
