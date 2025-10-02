Mundial sub 20: primera selección sudamericana en avanzar a octavos de final

Argentina es el primer equipo sudamericano en 8vos del Mundial Sub-20

El equipo 'Albiceleste’ dirigido por el técnico argentino Diego Placente, logró su segunda victoria en este certamen orbital luego de imponerse por 3-1 a la Selección de Cuba, demostrando desde su debut el poder goleador de su plantilla.

El conjunto argentino selló su boleto a la siguiente ronda de la competencia con una fecha de anticipación, algo que también había logrado la Selección de Japón el pasado martes, equipo asiático que tras ganarle 2-0 a Irán, se impuso con el mismo marcador al anfitrión Chile.