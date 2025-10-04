Actualizado:
Sáb, 04/10/2025 - 17:54
Mundial sub 20: selección favorita quedó eliminada en fase de grupos
Este domingo se completará la tercera fecha de la Copa del Mundo juvenil.
Una eliminación inesperada se confirmó este sábado en el Mundial de Fútbol sub 20 que se desarrolla en Chile, pues una de las candidatas al título quedó afuera apenas en la fase de grupos. La selección es una de las más veces campeonas del certamen.
Brasil, eliminada del Mundial sub 20
Pues la Selección Brasil quedó eliminada del Mundial sub 20 este sábado 4 de octubre al ser superada 1-0 por España en la tercera fecha del grupo C. Así, la Canarinha terminó cuarta con apenas un punto de nueve posibles y se despidió del certamen.
Iker Bravo fue el autor del único gol de un partido al cual las dos selecciones llegaron comprometidas, pues ninguna había ganado en el torneo, y la que perdiera quedaba eliminada.
España se ubicó en la tercera posición con cuatro puntos y diferencia de gol de -1, conservando aún la chande de clasificar a octavos de final justamente como una de las mejores terceras. Esto se sabrá el domingo cuando termine la primera ronda.
Se trató de un 'batacazo' por donde sea visto, pues la líder de esa zona fue Marruecos, que viene haciendo un trabajo impecable con las selecciones de todas las categorías; y la segunda fue México que también aseguró un cupo en la próxima fase.
Tabla de posiciones del grupo C del Mundial sub 20
1. Marruecos, 6 puntos
2. México, 5
3. España, 4
4. Brasil, 1
Ahora, en los octavos de final, Marruecos se medirá contra una de las mejores terceras (el domingo 5 se conocerá su rival), y México se enfrentará con la anfitriona Chile que acabó segunda de la zona A.
Por su parte, Brasil tendrá que volver a casa muy prematuramente, despidiéndose de la posibilidad de sumar su sexto título en esta categoría e igualar a Argentina en lo más alto del palmarés.
