Neiser se hace viral en Argentina para el Mundial Sub 20: “Un alivio”

Llegó la hora definitiva y que espera quedar guardado para la historia de la Selección Colombia Sub-20 en busca de instalarse en su primera final de un Mundial masculino. Los dirigidos por César Torres han demostrado su buen juego yendo de menos a más y manteniéndose como una de las cuatro mejores selecciones del mundo junto con Argentina, Francia y Marruecos.

Colombia tendrá adelante a un duro rival como es Argentina, pero después de vencer a España, está listo para cualquier prueba. Los argentinos sufren con las ausencias de Maher Carrizo, Álvaro Montoro y de Valente Pierani, estos dos últimos que no estarán en los partidos que restan, mientras que Carrizo pagará sanción y volverá ya sea para la final o para el tercer puesto.

Mismo panorama tiene Colombia con la ausencia de Neiser Villarreal, Carlos Sarabia y Jordan Barrera. Los dos primeros por sanciones al acumular tarjetas amarillas, mientras que Barrera por lesión. Justamente, el tema de conversación en Argentina es el de Neiser que se celebra de gran manera en suelo argentino.

ARGENTINA REACCIONA A LA AUSENCIA DE NEISER VILLARREAL EN SEMIFINALES

Neiser Villarreal llega a estas fases finales con la confianza de todo el cuerpo técnico y de la Selección Colombia, pese a que tuvo algunos comportamientos de indisciplina que lo marginaron en Millonarios. Con poca regularidad fue titular desde el segundo partido y no ha dejado de ser inicialista.

Además, es el goleador de Colombia con cinco goles, gracias a un doblete frente a Sudáfrica y tres anotaciones contra España privando a los ibéricos de meterse en la semifinal. Argentina temía por la presencia del tumaqueño, y es que no es para menos por su impresionante cuota goleadora.

Justamente, en La Nación de Argentina viralizaron a Neiser como el jugador más importante en el frente de ataque de Colombia, y hasta se animaron a referenciar que les da tranquilidad no tener que lidiar con el goleador de Tumaco, Nariño.

En dicho medio hicieron una nota sobre la Selección Colombia y la manera como llegan para medirse contra la ‘Albiceleste’. En el titular le pusieron lo siguiente, “la ausencia del goleador de Colombia, un alivio para Argentina en las semifinales del Mundial Sub 20”. Lo ven como una tranquilidad y como un aspecto que aligera a la zaga defensiva por no tener que lidiar con el goleador colombiano.

EL MENSAJE DE NEISER VILLARREAL A LA SELECCIÓN DE ARGENTINA

La acción que terminó confirmando la sanción por amarillas fue demasiado torpe. Se ganó una amonestación contra España después de cometer una infracción y botar con rabia el balón. Una amarilla justa, pero que pudo evitarse para estar en las semifinales frente a Argentina.

Evidentemente, Colombia pierde a un delantero ideal para poder superar a Argentina, pero Neiser habló claro de lo que será el partido de sus compañeros en estos 90 minutos históricos y decisivos, “tenemos jugadores que lo pueden hacer mejor que yo”.

Seguramente, en el frente de ataque aparecerá su principal competencia en el puesto, Emilio Aristizábal. De hecho, el jugador del Fortaleza CEIF se ganó la posición en el primer partido del Mundial frente a Arabia Saudita. Poco a poco, dejó de tener mucha cabida y fue relegado al banquillo de suplentes con la explosión de Neiser Villarreal.