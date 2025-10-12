Neiser se vistió de héroe y de récord: impactante marca para Colombia en Mundial Sub 20

Llegó la hora definitiva para la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de la categoría que se celebra en Chile. Un partidazo ante España que puso en riesgo la clasificación cafetera para las semifinales se resolvió con una tarde excepcional y de otro mundo para el delantero tumaqueño, Neiser Villarreal.

Colombia abrió la cuenta en el primer tiempo con gol de Neiser Villarreal, España remontó con goles de Rayane y de Jan Virgili. Sin embargo, nunca bajaron los brazos los dirigidos por César Torres que volvieron a golpear con un doblete de Neiser que firmó tres goles heroicos para instalarse en las semifinales en donde se verán las caras con Argentina.

Infortunadamente, Colombia pierde a Neiser Villarreal para las semifinales y tendrá que buscar en Emilio Aristizábal el mismo impacto. Una marca difícil de superar contra una de las favoritas al título, justo después de que el jugador de Millonarios dejara el listón alto por tres récords conseguidos.

LOS TRES RÉCORDS DE NEISER VILLARREAL TRAS EL PARTIDO CONTRA ESPAÑA

Mucho de la clasificación para las semifinales tiene que ver con el protagonismo de Neiser Villarreal que ha demostrado seguir vigente después de varios meses sin jugar profesionalmente y sin marcar goles anteriormente. Se destapó en el Mundial y lo hizo imponiendo tres marcas.

De acuerdo con la información del experto en estadísticas, MisterChip, el goleador con el ‘21’ a su espalda dio el golpe a una España que nunca en la historia había sufrido tres goles de un mismo jugador desde que juegan en el Mundial Sub-20. Neiser Villarreal no solo implantó esa marca ante los ibéricos, sino que lo hizo en las semifinales para clasificar por segunda ocasión a esa instancia.

Además de lo anterior, Juan Camilo Hernández, quien brilla en el Betis y que fue convocado para la Selección Colombia de mayores en la Fecha FIFA, era hasta la fecha el único jugador que había metido tres goles en un mismo partido para el combinado colombiano. Fue en 2019 cuando le anotó un triplete a Tahití y ahora, Neiser lo igualó.

Pero, eso no fue lo único, pues, el Mundial Sub-20 llevaba 14 años sin que algún jugador pudiera marcar tres goles en un solo juego en los cuartos de final en adelante. La última vez fue en Colombia en la final del 2011 cuando Óscar marcó triplete ante Portugal. Neiser volvió a romper esa marca en el juego clave para instalarse a la semifinal.