No fracasamos, Colombia y un gran balance en el Mundial sub 20

Qué dejó el recorrido colombiano

Colombia jugará los 7 partidos que se había propuesto jugar y mostró estadísticas realmente buenas, en los seis partidos anteriores acumuló, 2 empates, 3 victorias y solo una derrota, con un rendimiento del 61 % en general. En esos partidos anotó 8 goles y concedió apenas 5, mantuvo un promedio de posesión alrededor del 51 % y compitió mano a mano con selecciones favoritas como España, Noruega y la misma Argentina, sin intención de esconderse.

Sin duda alguna, el momento más doloroso fue el choque frente a Argentina en semifinales, una barrera que se volvió una constante, no fue que Colombia no peleara, sino que encontró un rival al que no logró superar en instancias decisivas. Aún así, el estilo de juego que se construyó empezó a marcar una identidad clara, transiciones rápidas, presión alta, dinamismo en el ataque y compromiso defensivo incluso sin balón.