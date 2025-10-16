Cargando contenido

Selección Colombia sub 20 en la Copa del Mundo de Chile
Selección Colombia sub 20 en la Copa del Mundo de Chile
Federación Colombiana de Fútbol
Mundial Sub 20
Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 15:30

No fracasamos, Colombia y un gran balance en el Mundial sub 20

La selección Colombia perdió en semifinales del Mundial con Argentina.

El camino que recorre un equipo en un torneo grande nunca es lineal. A veces se gana, a veces se pierde, pero lo que queda es lo construido, lo colectivo, lo mostrado, lo que se puede proyectar hacia el futuro. Y la sub 20 colombiana encaró este Mundial con esa combinación de sueños, nervios, talento y ambición.

Una selección que no alcanzó la final, pero dejó huella que va más allá del resultado.

 

Lea también
Image
José Pékerman habló sobre la clasificación de Argentina en Mundial Sub-20

Pékerman 'hurgó en la herida' de Colombia tras la eliminación ante Argentina

Ver más

Qué dejó el recorrido colombiano

Colombia jugará los 7 partidos que se había propuesto jugar y mostró estadísticas realmente buenas, en los seis partidos anteriores acumuló, 2 empates, 3 victorias y solo una derrota, con un rendimiento del 61 % en general. En esos partidos anotó 8 goles y concedió apenas 5, mantuvo un promedio de posesión alrededor del 51 % y compitió mano a mano con selecciones favoritas como España, Noruega y la misma Argentina, sin intención de esconderse.

Sin duda alguna, el momento más doloroso fue el choque frente a Argentina en semifinales, una barrera que se volvió una constante, no fue que Colombia no peleara, sino que encontró un rival al que no logró superar en instancias decisivas. Aún así, el estilo de juego que se construyó empezó a marcar una identidad clara, transiciones rápidas, presión alta, dinamismo en el ataque y compromiso defensivo incluso sin balón.

Lea también
Image
Argentina se burló de Colombia tras eliminarlo en el Mundial

Argentina volvió a humillar a Colombia con polémica celebración

Ver más

Más allá de la eliminación

Aunque el título no se logró, el proceso entregó herencia para el fútbol colombiano. César Torres y sus dirigidos dejaron jugadores con rodaje internacional, ideas frescas y una base que puede alimentar la selección mayor. En el balance final, no hay vergüenza en caer frente a un rival con peso mundial. Hay más bien, material para crecer, aprender y levantar cabeza para lo que viene.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Futbol

Colombia sub 20

Imagen

César Torres

Imagen

Mundial sub 20

Cargando más contenidos

Fin del contenido