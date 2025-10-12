Noruega vs Francia EN VIVO, 12 de octubre: hora y canal para ver Mundial Sub 20

Fechas claves de este domingo 12 de octubre con un vibrante encuentro del Mundial Sub-20 entre europeos. Noruega espera dar un golpe contra Francia que ha hecho una gran campaña en la fase de grupos y que eliminó en octavos de final a su similar de Japón.

Noruega, por su parte, se quedó con la victoria eliminando a un candidato sudamericano como lo es Paraguay que esperaba llegar lejos. No fue posible para los paraguayos que cayeron por la mínima diferencia con gol de Niklas Kemp Fuglestad.

Francia y Noruega se ven las caras jugando con la presión de saber que, a primera hora, Marruecos eliminó a Estados Unidos, que era una de las candidatas a ganar el título, especialmente por lo demostrado en la fase de grupos. Los estadounidenses estaban en el grupo de los franceses.

En ese orden de ideas, Marruecos ya espera por su rival en la siguiente instancia del Mundial Sub-20 en donde ya están Colombia y Argentina. Solo falta saber si Noruega o Francia acompañarán a los marroquíes en ese duelo definitivo para soñar con la clasificación a la final.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE NORUEGA VS FRANCIA EN LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-20 ESTE DOMINGO 12 DE OCTUBRE

El partido entre Noruega y Francia por el Mundial Sub-20 definirá al último semifinalista que deberá definir su suerte contra Marruecos en la siguiente instancia. Bajo ese panorama, el juego arrancará a partir de las 6 de la tarde, hora de Colombia y podrá verse por la señal de DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO NORUEGA VS FRANCIA

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.