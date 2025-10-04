Oficial: Colombia clasificó a octavos del Mundial sub 20, ¿cuál es su rival?

Varias noticias trajo consigo la jornada de este sábado 4 de octubre en el Mundial sub 20, entre ellas, la clasificación de la Selección Colombia a octavos de final pese a que no ha disputado ni siquiera su partido de la tercera fecha.

Una combinación de resultados puso a la Tricolor en la próxima ronda del torneo, pues tiene cuatro puntos y se aseguró al menos como una de las mejores terceras, atendiendo que hay dos selecciones en esa posición en sus respectivos grupos, pero solo con tres unidades y sin partidos por disputar.

Las selecciones en mención son Egipto, con tres puntos y -2 en diferencia de gol por la zona A, y Australia con un registro idéntico por el grupo D. En ese orden de ideas, ninguno de estos equipos podrá superar a Colombia en caso de que la Tricolor termine tercera.

Así las cosas, sin jugar por la tercera fecha, Colombia está fija en octavos de final, pero eso sí, aspira a terminar como líder del grupo F para enfrentar en la próxima ronda a un equipo -sobre el papel- más accesible.