Actualizado:
Sáb, 04/10/2025 - 20:12
Oficial: Colombia clasificó a octavos del Mundial sub 20, ¿cuál es su rival?
La Tricolor culminará su participación en fase de grupos este domingo cuando enfrente a Nigeria.
Varias noticias trajo consigo la jornada de este sábado 4 de octubre en el Mundial sub 20, entre ellas, la clasificación de la Selección Colombia a octavos de final pese a que no ha disputado ni siquiera su partido de la tercera fecha.
Una combinación de resultados puso a la Tricolor en la próxima ronda del torneo, pues tiene cuatro puntos y se aseguró al menos como una de las mejores terceras, atendiendo que hay dos selecciones en esa posición en sus respectivos grupos, pero solo con tres unidades y sin partidos por disputar.
Las selecciones en mención son Egipto, con tres puntos y -2 en diferencia de gol por la zona A, y Australia con un registro idéntico por el grupo D. En ese orden de ideas, ninguno de estos equipos podrá superar a Colombia en caso de que la Tricolor termine tercera.
Así las cosas, sin jugar por la tercera fecha, Colombia está fija en octavos de final, pero eso sí, aspira a terminar como líder del grupo F para enfrentar en la próxima ronda a un equipo -sobre el papel- más accesible.
Selección Colombia: rival en octavos de final del Mundial sub 20
Teniendo presente que Colombia aún no disputado el partido ante Nigeria, se desconoce en qué posición finalizará la fase de grupos, clave para conocer a su rival en octavos de final.
Así, este domingo sobre las 8:00 p. m. tendría que conocerse el rival de la Selección Colombia en la próxima ronda del Mundial juvenil, y ese partido de octavos de final sería el miércoles 8 o jueves 9 de octubre.
Cabe recordar que Colombia vs Nigeria está programado para el domingo 5 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde (hora colombiana).
Para ser primera, la Tricolor tendrá que ganar y esperar que Noruega no venza a Arabia Saudita o que al menos no lo haga por una diferencia superior a la que le saquen los colombianos a los nigerianos.
Fuente
Antena 2