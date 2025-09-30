Actualizado:
Óscar Perea, de la Selección Colombia sub 20, protagoniza polémica foto
La Tricolor se impuso a Arabia Saudita en la primera fecha de la cita orbital.
La Selección Colombia inició con buen pie su participación en la Copa del Mundo sub 20, pues derrotó 1-0 a Arabia Saudita con anotación de Óscar Perea y se puso a tiro de la clasificación a octavos de final. Claro está que la Tricolor no tuvo un desempeño siquiera cercano al del Sudamericano de inicio de año.
Pero más allá de lo deportivo, hay un caso que llama la atención, y si bien puede que no genere mayores consecuencias en la Federación Colombiana de Fútbol, sí ha hecho ruido en las redes sociales y corre por cuenta de una imagen de Óscar Perea, el anotador del gol.
La polémica foto de Óscar Perea, jugador de la Selección Colombia sub 20
Todo pasó porque al futbolista del AVS de Portugal se le vio usando dos marcas deportivas durante el encuentro, y justamente son competencia por tradición. El uniforme de la Selección Colombia es Adidas, pero bajo la camiseta usó una prenda Nike.
Seguramente se trató de algo sin intención alguna por parte del futbolista, pero en vista de que fue tan evidente que usó otra marca deportiva, podría haber un llamado de atención por parte de Adidas o de la misma FCF.
Además, no se descarta que haya otro 'regaño' para el utilero de la Selección Colombia, ya que se trata de un acto desprevenido que podría generar malestar en uno de los patrocinadores más importantes de la Tricolor.
Cabe recordar que esto es algo común en clubes de fútbol y de otras disciplinas, inclusive, pues con el constante cambio de patrocinadores de algunos equipos, podría haber confusiones por parte de los portadores de las prendas, usando dos o más marcas diferentes, o de los mismos utileros.
Ahora, sin tratarse de algo de gravedad, Óscar Perea y toda la plantilla de la Selección Colombia sub 20 se alistan para la disputa de la segunda jornada de la Copa del Mundo de la categoría.
¿Cuándo y a qué hora juega Colombia por el Mundial sub 20?
La Selección Colombia jugará ante Noruega el próximo jueves 2 de octubre por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo sub 20; tal encuentro se disputará a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana).
¿Cuántas marcas deportivas ven? pic.twitter.com/VP39U4HEtC— ARENA (@ArenaSportsCo) September 30, 2025
