Óscar Perea, de la Selección Colombia sub 20, protagoniza polémica foto

La Selección Colombia inició con buen pie su participación en la Copa del Mundo sub 20, pues derrotó 1-0 a Arabia Saudita con anotación de Óscar Perea y se puso a tiro de la clasificación a octavos de final. Claro está que la Tricolor no tuvo un desempeño siquiera cercano al del Sudamericano de inicio de año.

Puede leer: Mundial sub 20: ¿Cómo se definen los clasificados a octavos de final?

Pero más allá de lo deportivo, hay un caso que llama la atención, y si bien puede que no genere mayores consecuencias en la Federación Colombiana de Fútbol, sí ha hecho ruido en las redes sociales y corre por cuenta de una imagen de Óscar Perea, el anotador del gol.

La polémica foto de Óscar Perea, jugador de la Selección Colombia sub 20

Todo pasó porque al futbolista del AVS de Portugal se le vio usando dos marcas deportivas durante el encuentro, y justamente son competencia por tradición. El uniforme de la Selección Colombia es Adidas, pero bajo la camiseta usó una prenda Nike.

Seguramente se trató de algo sin intención alguna por parte del futbolista, pero en vista de que fue tan evidente que usó otra marca deportiva, podría haber un llamado de atención por parte de Adidas o de la misma FCF.