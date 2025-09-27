Cargando contenido

Paraguay vs Panamá, Mundial sub-20
Antena 2
Mundial Sub 20
Actualizado:
Sáb, 27/09/2025 - 16:54

Paraguay vs Panamá EN VIVO 27 de septiembre: hora y canal para el Mundial sub 20

Se disputa la primera fecha de la fase de grupos del Mundial sub 20.

Arrancó este sábado el Mundial sub 20 en Chile y para esta oportunidad se verá el enfrentamiento de dos selecciones importantes.

Paraguay y Panamá debutan en el estadio Elías Figueroa Brander.

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Directv.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00

