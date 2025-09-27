Actualizado:
Sáb, 27/09/2025 - 16:54
Paraguay vs Panamá EN VIVO 27 de septiembre: hora y canal para el Mundial sub 20
Se disputa la primera fecha de la fase de grupos del Mundial sub 20.
Arrancó este sábado el Mundial sub 20 en Chile y para esta oportunidad se verá el enfrentamiento de dos selecciones importantes.
Paraguay y Panamá debutan en el estadio Elías Figueroa Brander.
Siga Paraguay vs Panamá EN VIVO 27 de septiembre: hora y canal para el Mundial sub 20
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Directv.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00
Fuente
Antena 2