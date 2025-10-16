Pékerman 'hurgó en la herida' de Colombia tras la eliminación ante Argentina

Se jugaron las semifinales del Mundial Sub-20 en Chile con la presencia de la Selección Colombia que buscaba su clasificación histórica para la gran final que, horas más temprano, había dejado a Marruecos como la sorpresiva candidata para definir el título.

Colombia estuvo a nada de dar el golpe contra una Argentina que sabe lo que es ganar el Mundial de la categoría, y uno de esos fue nada más ni nada menos que en 1995, 1997 y en el 2001 cuando José Néstor Pékerman tomó las riendas y logró ser tricampeón con la ‘Albiceleste’ Sub-20.

Además de dejar su huella en la selección de Argentina, José Néstor Pékerman también tuvo mucho que ver en la historia del seleccionado colombiano, pues regresó a un Mundial de mayores en 2014 y estuvo en el ciclo mundialista en 2018. Sin duda alguna, es un hombre ideal para tomar la palabra en temas que tienen que ver con los argentinos y con Colombia.

Tras la eliminación de Colombia en manos de Argentina, el entrenador José Néstor Pékerman que dejó de dirigir desde 2023 que salió de Venezuela recordó su experiencia en la ‘Albiceleste’ y felicitó al seleccionado argentino por su clasificación a la final.

PÉKERMAN SOLO SE REFIRIÓ A ARGENTINA TRAS LA SEMIFINAL DEL MUNDIAL SUB-20

Lejos de referenciar el partido hecho por Colombia, se quedó solamente con Argentina y su paso a la final recordando su tiempo en la Sub-20, y ‘olvidando’ su cargo con el combinado colombiano.

Además, ‘hurgó a la herida’ de Colombia al recordar los picos altos de esta selección que eliminó al seleccionado de Sudamérica. Pékerman afirmó, “estoy muy feliz, volvemos a una final mundial que llevábamos 18 años sin lograrla. Es muy merecido”.

Hizo hincapié en la labor de personas que tuvieron mucho que ver en la posibilidad de volver a una final, “los chicos están realizando un gran trabajo y los felicito a todos, pero también a Hugo Tocalli, Pancho Ferraro, Hugo Salorio, toda la gente que recompuso el camino”.

ARGENTINA REVELÓ QUÉ SE DEBE HACER PARA SEGUIR POR ESTA MISMA LÍNEA

José Pékerman se mantiene a un lado de la dirección técnica, pero eso no es impedimento para referenciar las cosas buenas que ha dejado este proyecto de Argentina y demarcar a lo que se quiere llegar con las selecciones de Argentina después de volver a ser protagonistas en todas las categorías.

El entrenador afirmó que, “se está logrando en todo sentido y los clubes argentinos hacen un trabajo increíble en las inferiores, construyendo predios, mejorando los campos de juego y optimizando las búsquedas de jugadores”. Eso fue lo que los “puso en un lugar de avanzada en el mundo y demuestra que tenemos presente”.

Finalmente, aseveró que uno de los exitosos planes de la AFA es la relación de las selecciones juveniles con la absoluta que ha dado resultados, “hay una integración con la Selección mayor que es fantástica, se siguen los procesos muy unidos y no parece que uno fuera más que otro. También felicito a Bernardo Romeo, que está en la coordinación, y que hacen un trabajo que no sale tanto a la luz”.