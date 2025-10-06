¿Por qué Colombia quedó primera en su grupo del Mundial Sub 20?

Este domingo 5 de octubre terminó la fase de grupos del Mundial Sub-20 en donde Colombia espera llegar a las instancias finales. De hecho, logró sellar la clasificación para los octavos de final pasando como líder de su grupo con cinco unidades, producto de una victoria y dos empates.

Colombia afrontará los octavos de final contra Sudáfrica y lo hará como uno de los participantes invictos después de la fase de grupos disputada. Los dirigidos por César Torres superaron a Arabia Saudita e igualaron con Noruega y Nigeria en las dos últimas salidas.

Noruega también tuvo una participación idéntica a la de Colombia. Inició su camino con victoria ante Nigeria y luego sumó dos empates frente a los colombianos y a Arabia Saudita. Acumuló cinco unidades, pero clasificaron como segundos del Grupo F y tendrán que enfrentar a Paraguay en busca de pasar a los cuartos de final.

¿POR QUÉ COLOMBIA CLASIFICÓ PRIMERA DEL GRUPO F?

Noruega y Colombia sumaron cinco unidades para sellar sus respectivos pasos para la siguiente fase. Invictos tras una victoria y dos empates, los colombianos lograron instalarse para los octavos de final como líderes. El primer ítem de desempate es los goles de diferencia.

En ese sentido, noruegos y colombianos igualaron sin goles y, además de sumar cinco puntos, marcaron misma cantidad de goles, recibieron misma cantidad de anotaciones. Con empates en todos los componentes de definición del grupo, el seleccionado colombiano logró quedarse con su zona gracias al Fair-Play.

Durante los tres partidos disputados, Colombia acumuló cuatro tarjetas amarillas. Óscar Perea, Joel Canchimbo, Carlos Sarabia y Simón García fueron amonestados. Por su parte, Noruega tuvo cinco amarillas para Håkon Røsten, Vetle Auklend, Gustav Nyheim, Jonathan Norbye y Tobias Moi.

Justamente, Tobias Moi fue el último amonestado y esto representó sumar cinco tarjetas amarillas, una más que Colombia que fue determinante a la hora de tomar el liderato por parte de los colombianos. Además, Moi ‘ayudó’ a la selección de su madre, dado que ella nació en Medellín.

A CHILE TAMBIÉN LE PASÓ

En el caso de Chile, la selección austral logró sellar la clasificación como segunda del Grupo A con tres unidades. Mantuvo el segundo puesto, pese a haber igualado en puntos y en todo con Egipto, pero por menos tarjetas amarillas sobrepasó a los egipcios en ese rubro.

La suerte dejó a la anfitriona, Chile contra México en los octavos de final en busca de llegar a instancias definitivas en condición de local. Los chilenos quieren respetar la casa y poder soñar con el título el domingo 19 de octubre.