Predicen resultado de Colombia ante Arabia Saudita en su debut en el Mundial sub 20

La Selección Colombia Sub-20 se alista para lo que será su debut en el Mundial de la categoría que se lleva a cabo este año en territorio chileno, equipo dirigido por el técnico César Torres que este lunes enfrentará al conjunto de Arabia Saudita por la fecha 1 de la fase de grupos.

El equipo cafetero llega con grandes expectativas a este certamen orbital, buscando ser protagonista y pelear el título que no podrá defender la Selección de Uruguay, campeona en la edición pasada disputada en 2023, pero que no pudo clasificar al Mundial de este año.

Lea también: Selección Colombia: confirman titular contra Arabia HOY por el Mundial sub 20