Predicen resultado de Colombia ante Arabia Saudita en su debut en el Mundial sub 20
El equipo 'Tricolor' empieza este lunes su camino en el certamen orbital.
La Selección Colombia Sub-20 se alista para lo que será su debut en el Mundial de la categoría que se lleva a cabo este año en territorio chileno, equipo dirigido por el técnico César Torres que este lunes enfrentará al conjunto de Arabia Saudita por la fecha 1 de la fase de grupos.
El equipo cafetero llega con grandes expectativas a este certamen orbital, buscando ser protagonista y pelear el título que no podrá defender la Selección de Uruguay, campeona en la edición pasada disputada en 2023, pero que no pudo clasificar al Mundial de este año.
¿Cuál será el resultado del partido entre Colombia y Arabia Saudita?
De acuerdo con información de un pronóstico realizado por inteligencia artificial, la Selección Colombia tiene buenas chances de llevarse el triunfo, teniendo en cuenta la diferencia en el valor de las plantillas de ambos equipos y el poderío ofensivo del que goza el conjunto ‘Tricolor’.
“Mi predicción para este debut es que Colombia Sub-20 se imponga 2-1 sobre Arabia Saudita. Considero que los cafeteros podrían abrir ventaja en el primer tiempo mediante alguna acción de ruptura ofensiva, pero que Arabia Saudita no será un rival pasivo y presionará para empatar. En el tramo final, Colombia tendría la fortaleza para sostener su ventaja o incluso asegurar el resultado con un segundo gol”, dijo la IA.
Las apuestas también revelan un favoritismo por Colombia
En cuanto a los pronósticos y los primeros informes realizados por casas de apuestas, el equipo ‘Tricolor’ es el elegido como el ganador por la mayor parte de los aficionados, incluso, el empate es más probable que una derrota del cuadro sudamericano.
Los reportes indican que el duelo podría cerrarse con menos de 3.5 goles totales, algo que asegura varias jugadas de peligro en el partido, donde seguramente la postura de Colombia será más agresiva que la de Arabia Saudita, rescatando que el conjunto asiático se caracteriza por su sólida defensa y las transiciones rápidas en su accionar ofensivo.
